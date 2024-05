"Ukochanej mamie, Donald Tusk". Premier opublikował nagranie sprzed blisko 60 lat

Najukochańsza na świecie, najbardziej słoneczna osoba - tak o swojej matce mówi premier Donald Tusk. Z okazji Dnia Matki opublikował archiwalne nagrania z 1967 roku, które sam skomentował. Życzenia opublikowała Kancelaria Prezydenta. "Matka - to opieka i cierpliwość, to pomoc w trudnych chwilach, to opoka" - napisała para prezydencka i życzyła mamom "satysfakcji z każdego dnia oraz pomyślności we wszelkich przedsięwzięciach".

Premier Donald Tusk z okazji Dnia Matki opublikował w mediach społecznościowych nagrania sprzed niemal 60 lat, które sam komentuje.

"Sopot, 1967 rok, miałem 10 lat i wybieramy się na imprezę do cioci Grzesi, to jedyny film z czasów mojego dzieciństwa" - mówi.

Najwięcej uwagi poświęca swojej matce - Ewie Tusk. - Moja mama - najukochańsza osoba na świecie. To jedyne ruchome zdjęcia, na których jest uwieczniona - powiedział premier. Określił ją też mianem "najbardziej słonecznej osoby".

Na archiwalnych nagraniach widać wielu członków rodziny Tuska, ale też jego samego, wtedy 10-latka. - O, to znowu ja. Zażeram jakieś ciastka - komentuje premier.

Wideo kończy się planszą z napisem: "Ukochanej Mamie, Donald Tusk". Ewa Tusk zmarła w 2009 roku. "Wciąż kocham Cię, Mamo..." napisał premier w poście w którym opublikował film z rodzinnego archiwum.

Życzenia od pary prezydenckiej

Życzenia z okazji Dnia Matki opublikowała także Kancelaria Prezydenta. Agata Kornhauser–Duda i Andrzej Duda podkreślają w nich m.in. wyjątkowość tego święta. "Rokrocznie tego dnia wyrażamy wdzięczność, miłość i szacunek wobec osoby, której zawdzięczamy najcenniejsze dary: życie, miłość, akceptację, pełne oddanie" - napisali.

"Życzymy dzisiaj Paniom, aby codzienność Mam pełna była chwil szczęścia i spełnienia, a chwile trudu i wyrzeczeń zawsze przynosiły dobre owoce i prowadziły do radości. Życzymy, by Pań domy wypełniała atmosfera wdzięczności i miłości. Niech Matkom zawsze towarzyszy wsparcie ze strony najbliższych" - czytamy.

Rozwiń

Para prezydencka podziękowała mamom za to, że są "nauczycielkami życia, wychowującymi kolejne pokolenia Polaków". "To dzięki Paniom dzieci dorastają w szacunku do innych ludzi i najwyższych wartości, ucząc się empatii, wolności, mądrości i godności. To Matki pokazują dzieciom świat i uczą funkcjonowania w nim" - podkreślili Agata Kornhauser–Duda i Andrzej Duda.

"Matka - to opieka i cierpliwość, to pomoc w trudnych chwilach, to opoka. Dziękujemy wszystkim Mamom za wysiłek wychowania dzieci, zasługujący na najwyższe uznanie, a jednocześnie za starania o to, by wyrosły na dobrych ludzi i dobrych obywateli" - napisali. Para prezydencka życzyła mamom "satysfakcji z każdego dnia oraz pomyślności we wszelkich przedsięwzięciach".

Autorka/Autor:ads//mrz

Źródło: TVN24