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Polska

Donald Tusk wzywa do rozmowy Nawrockiego z Zełenskim. "Dyplomacja nie przyniosła efektów"

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Zelensky Nawrocki
Apel Tuska do Nawrockiego i Zełenskiego. Komentarz Mai Wójcikowskiej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: x.com/ZelenskyyUa
Premier Donald Tusk zwrócił się do Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o "bezpośrednią i szczerą rozmowę" w sprawie relacji polsko-ukraińskich. Jak zaznaczył, "dyplomacja nie przyniosła efektów". "Współpraca leży w interesie obu naszych państw i narodów, a konflikt w interesie Moskwy. To chyba oczywiste dla nas wszystkich" - dodał.

Pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię "Bohaterów UPA" ukraińskiej jednostce wojskowej, co wywołało oburzenie w Polsce. Na poniedziałek zwołane zostało posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego, która ma zająć się propozycją prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącą odebrania tego orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Do Warszawy przyjechał szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, który w piątek i w sobotę rozmawiał z przedstawicielami prezydenta i rządu. Apel do władz Ukrainy wystosował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Premier apeluje do prezydentów Polski i Ukrainy

Donald Tusk zaapelował w poniedziałek do prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego.

"Ponieważ dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów, zwracam się publicznie do Prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę. Zanim emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia" – napisał premier w serwisie X.

Podkreślił, że "współpraca leży w interesie obu naszych państw i narodów, a konflikt w interesie Moskwy". "To chyba oczywiste dla nas wszystkich" - dodał szef rządu.

Decyzja Zełenskiego i napięcia w relacjach z Polską

Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego w kwietniu 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę "w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka".

Prezydent Ukrainy odebrał odznaczenie z rąk ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy w kwietniu 2023 roku
Prezydent Ukrainy odebrał odznaczenie z rąk ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy w kwietniu 2023 roku
Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

Pod koniec maja prezydent Ukrainy ogłosił, że nadał imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Prezydent Nawrocki, wyrażając oburzenie decyzją prezydenta Ukrainy, zaproponował odebranie mu Orderu Orła Białego. Mówił wtedy między innymi, że gloryfikowanie UPA jest rzeczą, która dostarczyła rosyjskiej propagandzie wiele tlenu do dezinformacji.

Źródło: tvn24.pl
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Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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