Tusk wyznaczył kandydatów na stanowiska wicemarszałków Sejmu i Senatu

Donald Tusk poinformował, kogo będzie rekomendował na stanowiska wicemarszałków Sejmu i Senatu. - Jestem przekonany, że nikt z nas, myślę też o sobie, nie przywiąże się do miejsca, tylko przywiąże się do zadań - mówił.

- W pierwszym rozdaniu parlamentarnym będę serdecznie rekomendował nasze koleżanki i kolegów na stanowiska parlamentarne z przekonaniem, że zarówno oni, jak i ktokolwiek z was, kto będzie dźwigał większą niż przeciętną odpowiedzialność za to, co się dzieje w Polsce, że nikt z nas, myślę też o sobie, nie przywiąże się do miejsca, tylko przywiąże się do zadań i będzie z pełną świadomością traktował to jako służbę, a nie jako zasiadanie na tronie - mówił.