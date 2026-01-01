Donald Tusk o "roku przyspieszenia" Źródło: KRPM

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W swoim orędziu opublikowanym w czwartek wieczorem premier Donald Tusk ocenił, że w 2025 roku wiele się zmieniło na świecie, i to "wcale nie na lepsze". - Dla nas jednak najważniejsze jest to, że chociaż świat dookoła trzęsie się w posadach, Polska rozwija skrzydła. W Polsce był to rok przełomu. Rok, w którym wzrost gospodarczy ruszył z kopyta, skończyła się drożyzna - ocenił szef rządu.

Donald Tusk powiedział, że rząd rozpoczął "wielkie inwestycje", a inne "oczyścił z absurdów poprzednich lat". - Uszczelniliśmy granice, naprawiliśmy zabagnione relacje z Europą i odzyskaliśmy nasze polskie miliardy - wymieniał.

- Polacy zaczęli wracać z emigracji, a największe zagraniczne gazety piszą o Polsce jako absolutnym fenomenie. Nazywają naszą gospodarkę złotowłosą, czyli taką jak ma być, a Warszawę uznają za najbardziej perspektywiczne miasto kontynentu. I to wszystko w roku, który wielu rozwiniętym krajom przyniósł widmo kryzysu i załamania - przekonywał premier w orędziu.

"Co to był za rok?" Źródło: KPRM

1000 lat od koronacji

Szef rządu nawiązał do koronacji Bolesława Chrobrego w 1025 roku, mówiąc, że "tysiąc lat polskiego państwa zobowiązuje". - Jubileusz piastowskiej koronacji przypomina nam, że nie ma sensu narzekać na trudne czasy. Państwo musi sobie radzić w każdych czasach - ocenił.

- Tysiąc lat własnej historii pozwala nam wyciągać własne wnioski. Bez oglądania się na innych, wiemy co nam daje siłę i sukces, a co przynosi słabość i przegraną. Silna armia - bezpieczeństwo i wygrana. Warcholstwo i liberum veto - słabość i przegrana. Poszanowanie prawa, równość, wolność, tolerancja, nasze polskie wartości - to rozwój i potęga. Korupcja, oligarchia, polityczna klientela - to zepsucie i upadek. Takie jest nasze polskie doświadczenie - powiedział Donald Tusk.

Jak zaznaczył premier, jest to "wiedza, za którą przez wieki płaciliśmy naprawdę wysoką cenę". - Wydaje się, że to są proste prawdy, ale stanowią prawdziwy skarb, nasz fundament. Nie możemy ich zgubić. Choćby świat dookoła do końca oszalał, my musimy być mądrzy, silni. Musimy być sobą. Musimy realizować nasz własny plan - dodał.

Donald Tusk o "roku przyspieszenia" Źródło: KRPM

"Rok przyspieszenia"

- Dlatego, bez względu na cokolwiek, rok 2026 będzie rokiem polskiego przyspieszenia. Przyspieszymy budowę najsilniejszej armii w Europie. Przyspieszymy wielkie inwestycje infrastrukturalne. To będzie rok szybkiego zdobywania Bałtyku, naszego polskiego Bałtyku. Intensywna repolonizacja i odbudowa przemysłu, w tym przemysłu obronnego. Zasada local content, czyli najpierw polskie, stanie się na dobre żelazną regułą w zamówieniach publicznych - obiecał Donald Tusk.

Premier zapowiedział w orędziu, że "dociśniemy śrubę przestępcom wszelkiej maści". - Czy to będzie król kiboli, handlarz narkotyków, czy skorumpowany polityk, czy prorosyjski bojówkarz. Każdy bez wyjątku, kto łamie prawo, w nadchodzącym roku gorzko tego pożałuje. Nie pozwolimy, żeby grupy przestępcze znów podniosły głowę, a na ulicę powróciła przemoc - obiecał szef rządu.

- Polska ma być i będzie oazą bezpieczeństwa. Jaki będzie przyszły rok na świecie? Prawdopodobnie, jak zwykle, inny niż wszyscy przewidują. Jaki by jednak nie był, moje, nasze zadanie się nie zmienia. To musi być kolejny dobry rok dla Polski. Tysiąc pierwszy rok naszego państwa i tego nam wszystkim życzę - podsumował Donald Tusk.

Całe orędzie noworoczne Donalda Tuska Źródło: KRPM