Donald Tusk: wycofałem z TK wniosek Mateusza Morawieckiego o zbadanie zgodności konwencji stambulskiej z konstytucją

Wycofałem z Trybunału Konstytucyjnego wniosek byłego premiera Mateusza Morawieckiego o zbadanie zgodności konwencji stambulskiej z konstytucją - przekazał premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów.

Po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów konferencję prasową zorganizował premier Donald Tusk. - Podpisałem dzisiaj tuż przed posiedzeniem Rady Ministrów dokument, na mocy którego wycofujemy wniosek, który został złożony przez premiera Morawieckiego do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący konwencji stambulskiej - przekazał.

- Premier Morawiecki składał wniosek do Trybunału Konstytucyjnego z założeniem, że konwencja stambulska, przypominam - konwencja, która ma chronić przed przemocą kobiety, także dzieci, zwana też konwencją antyprzemocową - według premiera Morawieckiego była niezgodna z konstytucją - dodał.

Jak stwierdził, "wycofanie tego wniosku przeze mnie jako premiera rządu oznacza, mam nadzieję, że definitywnie tę niepotrzebną kłótnię wokół oczywistej konwencji, którą uzgadnialiśmy lata temu (zakończymy - red.). - Rzadko kiedy przyzwoici ludzie mają jednoznaczne przekonanie, że konwencja, dokument prawny, ustawa jest tak potrzebna, tak jednoznaczna - mówił.

Konwencja stambulska

Konwencja stambulska, czyli Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Jest pierwszym międzynarodowym instrumentem, który ma na celu wyeliminowanie przemocy wobec kobiet, w tym dziewcząt poniżej 18. roku życia. Według dokumentu przemoc wobec kobiet stanowi naruszenie praw człowieka i jest formą dyskryminacji oraz nakłada na państwa obowiązek właściwego reagowania na tę przemoc.

Za przestępstwo uznaje m.in. stalking, przemoc psychiczną, fizyczną i seksualną, okaleczanie żeńskich narządów płciowych, przymusowe małżeństwa, nękanie, przymusową aborcję i przymusową sterylizację. Jest także pierwszym międzynarodowym dokumentem, który definiuje płeć społeczno-kulturową. W konwencji znalazły się rozwiązania, które mają zapobiegać przemocy i chronić jej ofiary. Dokument zwiększa kompetencje policji i daje jej prawo do usunięcia sprawcy przemocy domowej z domu lub mieszkania.

Szef rządu i lider Koalicji Obywatelskiej mówił także o zarządzonych na 7 i 21 kwietnia wyborach samorządowych. - Z całą pewnością kwietniowe wybory będą pierwszą bardzo poważną oceną tej zmiany, jaka zaszła późną jesienią w Polsce. My będziemy w tym sensie traktowali te wybory bardzo poważnie, nie tyko dlatego, że samorząd na to zasługuje, ale to będzie także oczywisty test, czy Polki i Polacy są wstępnie - bo to raptem kilka miesięcy - zadowoleni z tej zmiany, czy nie - stwierdził.

- Dlatego bardzo poważnie do tych wyborów podchodzimy - zapewnił.

Jak mówił, "to nie jest tak, że te wybory samorządowe to są takie wybory między parlamentarnymi a prezydenckimi". - Bo jeśli chodzi o życie codzienne ludzi, to być może to są najważniejsze w ogóle wybory - dodał. - Może są mniej spektakularne, ludzie patrzą na największe miasta, na wynik sejmików, nie jest to tak emocjonujące jak wybory prezydenckie. Ale wpływ na życie codzienne ma samorząd większy niż inne szczeble władzy, dlatego będziemy do tego bardzo serio podchodzić - podkreślił Donald Tusk.

Przekazał, że będzie starał się "być obecny" w co najmniej kilkudziesięciu miejscach w Polsce. Premier poinformował również, że zapadła decyzja o złożeniu wniosku o rejestrację Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska na najbliższe wybory samorządowe. - Mam nadzieję, że tak jak sprawnie przygotowujemy się do tych wyborów, tak kampania i sam wynik będzie też satysfakcjonujący - zaznaczył.

Tusk: podkreślam moje uznanie dla roboty, jaką wykonuje minister Bodnar

Tusk pytany o nadchodzące wybory samorządowe mówił także, że nie ma wątpliwości, iż rząd będzie bezwzględnie rozliczony z tego, co udało mu się od jesieni zrobić, a co nie, gdzie ma sukces, a gdzie zawiódł. - Działamy, mimo oporu, mimo trudności, bo co krok to mina, pułapka zastawiona. (…) Proces odzyskiwania przez Polaków własnego państwa jest niełatwy - powiedział szef rządu.

- Weźmy choćby sytuację w prokuraturze. Jestem pełen uznania dla pana ministra (sprawiedliwości - red.) Adama Bodnara. To jest nadzwyczajna umiejętność w sposób wyważony, spokojny, bez cienia agresji, w oparciu o najlepszą wiedze konstytucyjną, o własny autorytet, a ma niezaprzeczalny autorytet, krok po kroku, naprawiać sytuację w prokuraturze - powiedział premier.

Odniósł się także do stanowiska grupy 37 sędziów Sądu Najwyższego opublikowanego we wtorek "w związku z sytuacją w wymiarze sprawiedliwości". Wystosowali oni szereg "wezwań", "mając na względnie konieczność przywrócenia praworządnego działania organów władzy publicznej", w tym samego SN. Chcą odejścia "Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Prezesów kierujących pracami Izby Cywilnej, Karnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych".

- Mamy dziś choćby list byłych sędziów Sądu Najwyższego, bardzo krytyczny wobec pisowskiego dziedzictwa w sądownictwie. Mamy taki dość otwarty bunt ziobrowych prokuratorów. To widać każdego dnia - mówił prezes Rady Ministrów.

- Jeszcze raz podkreślam moje uznanie dla bardzo spokojnej, ale konsekwentnej roboty, jaką minister Bodnar wykonuje. Rzuciłem ten przykład, bo będę chciał bardzo otwarcie i uczciwie, z Polkami i Polakami, rozmawiać o tym w kampanii samorządowej. Chciałbym, by wszystkie nasze racje były do zrozumienia - dodał premier.

Autor:ks/adso