Tusk: Dziękuję Polsko. To jest naprawdę wspaniały dzień

- Chcę przede wszystkim podziękować Polkom i Polakom. Dziękuję Polsko, to jest naprawdę wspaniały dzień. Nie tylko dla mnie, ale dla tych wszystkich, którzy przez te długie lata głęboko wierzyli, nawet śpiewali, że wiedzą, że jeszcze będzie lepiej, że przegonimy mrok, że przegonimy zło. I to się stało dzięki wam - powiedział Tusk na wstępie swojego wystąpienia.

Tusk zwrócił się do Kaczyńskiego

Tusk w trakcie swojego wystąpienia zwrócił się także do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, bo - jak tłumaczył - "jest to winny obu dziadkom". - Dziś słyszałem "Do Berlina", "Für Deutschland". Każdego dnia słyszałem te słowa z telewizji. Każdego dnia słyszałem tę płytę, nagraną wiele lat temu przez Jacka Kurskiego. Kiedy nagrał tę płytę, twój brat, Lech Kaczyński, powiedział do mnie publicznie, że takiego łajdaka jak (Jacek) Kurski, po tym, co zrobił, świat nie widział - mówił Tusk.