Donald Tusk: wszyscy jesteśmy poruszeni informacją o losach ministra Wawrzyka, życzymy mu powrotu do zdrowia

Tusk spotkał się w piątek z mieszkańcami regionu i nawiązał do informacji o tym, że były minister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk trafił do szpitala.

- Wszyscy w Polsce jesteśmy poruszeni informacją o losach byłego ministra (Piotra - red.) Wawrzyka. Te wieści, które do nas dochodzą, nie są aż tak dramatyczne. Na pewno - i to mówię od serca - wszyscy życzymy (mu - red.) powrotu do zdrowia, bo nikomu nie życzymy nieszczęść, nikomu nie życzymy załamania psychicznego czy jakichś poważniejszych spraw. Zdaje się, że nic tragicznego się nie stało, to dobrze - podkreślił Tusk.