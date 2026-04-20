Tusk wrzucił zdjęcie z Wałęsą i Macronem. Wymowny opis

Donald Tusk - Emmanuel Macron - Lech Wałęsa
Emmanuel Macron: walka o wolność trwa
Źródło: TVN24
Prezydent Francji Emmanuel Macron spotkał się w Gdańsku nie tylko z premierem Donaldem Tuskiem, lecz także z Lechem Wałęsą.

"Niech żyje Solidarność!" - napisał po francusku na X Donald Tusk i zamieścił wspólne zdjęcie z byłym prezydentem Lechem Wałęsą, który był przewodniczącym NSZZ "Solidarność", i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Są uśmiechnięci i trzymają się za ręce.

Macron i Tusk w kolebce Solidarności

Macron spotkał się z Tuskiem w ramach I Polsko-Francuskiego Szczytu Międzyrządowego z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Rozmawiali między innymi o bezpieczeństwie. - Przewidywalność, wzajemna lojalność i solidarność to dzisiaj deficytowe towary w światowej polityce, dlatego tak bardzo cenimy to, że polsko-francuska przyjaźń jest trwała i osadzona na prawdziwych fundamentach - ocenił później Tusk. Macron też nawiązywał do Solidarności. Jak mówił, Gdańsk "odzwierciedla dla nas wszystkich kolebkę Solidarności, symbolu przyjaźni między naszymi dwoma krajami, symbolu walki o wolność".

Politycy złożyli wieńce przed Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970, po czym odwiedzili Europejskie Centrum Solidarności (ECS). Prezydent Macron i premier Tusk zawiesili po dwie kartki pamiątkowe na ścianie z napisem "Solidarność", będącej częścią wystawy stałej "Triumf wolności". Prezydent Francji napisał: "Vive la Pologne, vive la liberté" (Niech żyje Polska, niech żyje wolność). Oddał również hołd Solidarności. Z kolei premier Polski wpisał: "Vive la Pologne, vive la France, vive la solidarité" (Niech żyje Polska, niech żyje Francja, niech żyje Solidarność).

Po wizycie w ECS obaj spotkali się z Wałęsą, a później wzięli też udział w gali, na której nagrodę im. Bronisława Geremka otrzymał aktor Andrzej Seweryn.

Z Macronem nie spotka się za to prezydent Karol Nawrocki:

Nawrocki nie spotka się z Macronem. W tle oskarżenia
Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: x.com/donaldtusk

Lech Wałęsa, Donald Tusk, Emmanuel Macron
Milena Zawiślińska
Dziennikarka tvn24.pl
