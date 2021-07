O powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki myślę jak o wyzwaniu. To jest coś, z czymś trzeba się zmierzyć i mnie to cieszy. Mnie wyzwania cieszą, bo tylko wtedy się rozwijasz - powiedział w TVN24 Szymon Hołownia, lider Polski 2050.

W sobotę podczas posiedzenia Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej Borys Budka zrezygnował z funkcji przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Zadania szefa PO przejął Donald Tusk jako najstarszy wiekiem wiceszef partii.

Hołownia: Tusk nie wrócił na białym koniu. Wrócił na piechotę

Powrót Tuska do polskiej polityki komentował w poniedziałek w "Rozmowie Piaseckiego" Szymon Hołownia, lider ruchu Polska 2050.

- Traktuję to po pierwsze jako komunikat skierowany do wewnątrz Platformy. Być może Platforma do tej pory nie była pewna, czy ma wolę zwyciężenia z PiS-em, więc teraz przyjechał Tusk i powiedział: "słuchajcie, jednak macie wolę zwyciężania z PiS-em". Mi się wydaje, że po tej stronie nie ma wielu takich, którzy nie mają woli zwyciężania z PiS-em. Tylko pytanie, co będzie po tym zwycięstwie - zaznaczył.

Hołownia powiedział, że o powrocie Tuska "myśli jak o wyzwaniu". - Wyzwanie dla mnie jest czymś pozytywnym, a nie czymś, co mnie martwi. To jest coś, z czymś trzeba się zmierzyć i mnie to cieszy. Mnie wyzwania cieszą, bo tylko wtedy się rozwijasz - mówił gość TVN24.

Ocenił, że "Tusk wrócił nie na białym koniu", tylko "wrócił na piechotę". - Rzucił taką metafizyczną perspektywę. Ja trochę się boję polityki zmienianej w metafizykę, gdzie to się zmienia w walkę dobra ze złem, partie zmieniają się w kościoły, a liderzy w mesjaszy. To się może skończyć piekłem dla ludzi - stwierdził Hołownia.

"Ludzie nie chcą być zapisywani na kolejną wojnę polsko-polską"

Zdaniem lidera Polski 2050 w ostatnim czasie "Platforma była w takim chaosie, takim wewnętrznym rozgardiaszu, że było jasne, że albo się rozpadnie, albo będzie musiała się zacząć wokół kogoś budować".

- Tusk zaproponował wizję, że idziemy bić się z PiS-em na śmierć i życie. A ja mam ochotę powiedzieć, że nie jest najważniejsze wklepanie PiS-owi, bo jeżeli wklepiemy PiS-owi bez programu na pierwszy dzień po zwycięstwie z PiS, to PiS za pół roku wygrywa kolejne wybory i to dużą większością - stwierdził Hołownia.

Podkreślił, że "ludzie nie chcą być zapisywani na kolejną wojnę polsko-polską, bo to już było".

