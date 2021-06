Kwaśniewski: Mogę przestrzec Tuska. Jeżeli wracać, to na sto procent

Minęło sporo czasu. Jeżeli Donald Tusk wychodził z rzeki, która była wartka, szeroka i czysta to wraca do rzeczki dużo mniejszej, płytszej i - niestety - bardziej zanieczyszczonej - mówił w TVN24 Aleksander Kwaśniewski, były prezydent, komentując ewentualny powrót Donalda Tuska do polskiej polityki. Podkreślił, że "trzeba się zająć ciężką pracą, bo Platforma jest w kryzysie". - Czy Tusk jest na to gotowy? Zobaczymy - powiedział.