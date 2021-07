"Według mojego przekonania i wiedzy jutro Donald Tusk powróci jako lider Platformy Obywatelskiej"

- Jestem przekonany, że czeka nas najważniejszy dzień w historii Platformy Obywatelskiej i bardzo ważny dzień dla polskiej demokracji – ocenił. - Poprzedni najważniejszy to było odejście Donalda Tuska. Okazało się, że to przyniosło różne złe skutki. Gdy Donald Tusk wraca, na pewno jest to coś bardzo ważnego - powiedział Siemoniak.

Siemoniak powiedział, że "nie ma żadnych wątpliwości, że jutrzejszy dzień jest dniem Donalda Tuska i najbliższy czas to jest jego mocny powrót do polskiej polityki, niezbędny". - Bez Tuska tkwiliśmy w martwym punkcie, robiąc różne rzeczy. Tusk jest po prostu potrzebny – ocenił.

"Tusk przyjeżdża, żeby walczyć z Kaczyńskim, a nie z Trzaskowskim"

Siemoniak został zapytany o to, co przesądziło za tym, że Platforma ma postawić na Tuska. Prowadzący program Piotr Kraśko przypomniał, że obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił w środę "Faktach po Faktach", że jeżeli szef PO Borys Budka zrezygnuje ze stanowiska, to on jest gotów wziąć odpowiedzialność za Platformę Obywatelską.