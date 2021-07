Tusk pytany o współpracę z opozycją, padła nazwa partii. "To jest najciekawsze pytanie"

Donald Tusk ponownie staje na czele Platformy Obywatelskiej, co ogłoszono na Radzie Krajowej partii. Pytany przez dziennikarzy o współpracę z innymi ugrupowaniami, odpowiadał, że "nie jest z natury stalkerem", stąd jak "będą chcieli rozmawiać i uzgadniać, to jest otwarty". - Ale z respektem i szacunkiem dla autonomii - dodał.

Tusk podczas wystąpienia na Radzie powiedział, że do polskiej polityki wraca "na sto procent". Ocenił, że w Polsce "rządzi zło", które jest "ewidentne, bezwstydne i permanentne'. - Idziemy po zwycięstwo, bo się was nie boimy. Idziemy po zwycięstwo, bo nie jesteśmy bezradni. Bo się nie przyzwyczailiśmy do zła, które tutaj uczyniliście - mówił, zwracając się do rządzących.