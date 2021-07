Tusk: Zło, które czyni PiS, jest ewidentne, bezwstydne i permanentne. Wychodzimy, żeby się bić z tym złem

Wróciłem na sto procent - potwierdził na Radzie Krajowej PO były premier Donald Tusk, któremu Borys Budka przekazał przewodnictwo w partii. Według niego najważniejsze dzisiaj jest "odzyskanie wiary w sprawczość i w możliwość wygranej". - Trzeba zacząć od tego pierwszego najważniejszego przykazania: jak widzisz zło, walcz z nim i nie pytaj o dodatkowe powody - oświadczył.

Podczas sobotniego posiedzenia Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej Borys Budka przekazał przewodnictwo partii byłemu premierowi Donaldowi Tuskowi. - Nie czas na własne aspiracje, gdy płonie dom. Dom polski jest podpalany od kilku lat. Skutecznie i bezlitośnie. Musimy razem ugasić ten pożar, uratować, co się da, a później ten dom odbudować, bo innej drogi nie ma - mówił podczas swojego przemówienia.

"Wróciłem na sto procent"

Donald Tusk zabrał głos po ogłoszeniu tej wiadomości. - Tak, wróciłem. Wiem, że trochę długo czekaliście. Nie żebym uwierzył że wszyscy w Polsce czekali z utęsknieniem na mój powrót, ale wystarczająco dużo Polaków z dobrą energią i z wiarą w to, że można zmienić ten fatalny układ, który dzisiaj dusi Polskę, chyba czekało z jakąś wiarą, że mogę pomóc w tym, aby właśnie ten czarny sen się skończył - powiedział.

- Wróciłem, jak powiedział Borys, na sto procent. Wróciłem nie tylko powodowany własną determinacją - ogłosił. - Wróciłem także dlatego, że stanowicie zespół naprawdę niezwykłych ludzi. Nie chcę zanudzać polskiej opinii publicznej szczegółami partyjnych gier, układanek, wszyscy mają tego powyżej uszu. Ale chcę wyraźnie powiedzieć, że mam swoje lata i tej polityki się naoglądałem - stwierdził.

Tusk przypomniał, że uczestniczy w polityce od końca lat 70. - Naprawdę jesteście unikatowym zespołem ludzi dobrej woli. Każdy ma ambicje, każdy ma aspiracje, swoje przegrane i wygrane. To, co mnie tutaj spotkało, począwszy od decyzji Borysa, który mi to sam zaproponował, to było mocniejsze niż wszystkie moje jakieś osobiste potrzeby ruszenia z powrotem do walki. To dało mi wiarę, że mogę pracować z ludźmi, którzy naprawdę chcą zrobić coś dobrego, zupełnie nie patrząc na własne interesy - mówił.

- Gdybym nie wierzył, a uwierzyłem w to od razu, od pierwszych naszych spotkań, że jesteście gotowi naprawdę do wyjątkowych rzeczy, czynów, to bym nie wracał do polskiej polityki, a dzięki wam, waszej otwartości, gotowości podjęcia razem walki, jestem tutaj dzisiaj na sto procent - tłumaczył.

Tusk: ważne jest odzyskanie wiary w sprawczość

Dlaczego wrócił właśnie teraz? - Czuję się współodpowiedzialny za losy Platformy. I nie dlatego, żebym żywił szczególnie głębokie uczucia miłości do politycznych bytów, do partii i do organizacji. Kocha się dzieci, żonę, rodziców, wnuki. Tak naprawdę tym politycznym powodem jest moja wiara, a nic jej nie zmieni, że Platforma jest niezbędna, potrzebna jako siła, a nie jako wspomnienie, żeby wygrać z PiS-em walkę o przyszłość - przekazał Tusk.

Według niego najważniejsze w polityce, nie tylko dla PO, jest "odzyskanie wiary w sprawczość i w możliwość wygranej". - Nie wygra ten, kto nie wierzy we własne siły. Nie wygra partia, która nie bardzo wierzy w cel własnego istnienia. Chcę wam wyraźnie powiedzieć: ta trudna, bardzo wymagająca sytuacja dla Platformy Obywatelskiej, to wynik pewnych okoliczności, które Borysowi Budce, moim zadaniem de facto uniemożliwiły wyprowadzenie Platformy na prostą do wygranych wyborów - ocenił.

- Gdzieś energia uszła, czy znalazła swoje miejsce gdzie indziej, w sposób nie do końca zorganizowany - opisał. Dodał, że "bez tej energii nie ma co iść na bój z tak groźnym przeciwnikiem, chociaż nie tak groźnym, jak niektórym się wydaje".

Tusk: dzisiaj w Polsce rządzi zło

Według Tuska "dzisiaj zło rządzi w Polsce". - Wychodzimy na pole, żeby się bić z tym złem - oświadczył. - To zło, które czyni PiS, jest tak ewidentne, bezwstydne i permanentne. Ono się dzieje każdego dnia we właściwie każdej sprawie - powiedział. Sugerował, że być może "bezwstydna determinacja w czynieniu złych rzeczy" spowodowała to, "że ludzie w Polsce, a to dotyczy prawie wszystkich, jakby opuścili ręce i mówią: 'nie no, oni są już tak bezczelni w tych złych sprawach, że chyba nic się nie da zrobić'".

- Trzeba zacząć od tego pierwszego najważniejszego przykazania: jak widzisz zło, walcz z nim i nie pytaj o dodatkowe powody - wskazał.

Wymieniał, że podczas spotkań z ludźmi zaobserwował, że nie mają "dylematów intelektualnych, filozoficznych zagadek, które by im uniemożliwiły ocenę rzeczywistości". - Z reguły ci ludzie podchodzą do mnie i mówią: "Panie, wróć pan, zrób porządek, bo przecież z nimi się nie da wytrzymać". Czy trzeba właściwie czegoś więcej, skoro sześćdziesiąt-siedemdziesiąt procent Polaków nie może już z nimi wytrzymać? - pytał Tusk.

