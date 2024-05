Premier: Tych, którzy psuli i psują, nie będę wspominał. Szkoda święta

Nie doszło do spotkania z prezydentem

W zeszły czwartek prezydent Andrzej Duda zwrócił się do Donalda Tuska z propozycją spotkania z okazji 20. rocznicy wejścia Polski do UE. Poinformował, że chciałby porozmawiać z szefem rządu o priorytetach polskiej prezydencji w Radzie UE oraz programie Nuclear Sharing. We wtorek Kancelaria Prezydenta ponowiła zaproszenie. Szef KPRM Jan Grabiec poinformował Kancelarię Prezydenta we wtorek wieczorem, że premier, ze względów zdrowotnych, nie może być obecny na spotkaniu.