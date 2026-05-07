Polska Tusk we Włoszech. Audiencja u papieża, później spotkanie z Meloni

Audiencja odbędzie się o godzinie 9 rano, w przeddzień pierwszej rocznicy wyboru Leona XIV. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk spotka się w czwartek w Watykanie także z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałem Pietro Parolinem.

Donald Tusk

"Rozmowy dotyczyć będą sytuacji geopolitycznej oraz działań na rzecz pokoju, w tym zakończenia wojny w Ukrainie, stabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz pomocy humanitarnej i zapobiegania konfliktom w Afryce" - podało Centrum Informacyjne Rządu.

Następnie Tusk złoży kwiaty na grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra.

Tusk spotka się z Meloni

Po południu szef rządu uda się do Rzymu, gdzie spotka się z premier Włoch Giorgią Meloni w jej kancelarii w Palazzo Chigi.

"Rozmowa (...) dotyczyć będzie relacji dwustronnych oraz kluczowych wyzwań stojących przed Europą i Unią Europejską. Liderzy omówią kwestie bezpieczeństwa, dalszego wsparcia dla Ukrainy, konkurencyjności europejskiej gospodarki oraz procesu rozszerzenia Unii Europejskiej" - podano w komunikacie.

