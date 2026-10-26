Polska Tusk o rozmowach w Wietnamie. "Dla naszych gospodarzy to było wow" Maciej Wacławik |

"Aż trudno uwierzyć". Tusk o rozmowach w Wietnamie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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Tusk rozpoczął wizytę w Wietnamie w sobotę. W poniedziałek szef polskiego rządu rozmawiał ze swoim wietnamskim odpowiednikiem, premierem Le Minh Hungiem, na dziś zaplanowano też okrągły stół biznesowy z udziałem polskiej delegacji oraz z prezydentem Wietnamu, sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Wietnamu To Lamem oraz z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Tran Thanh Manem.

Wietnamskie media o Polsce

Wietnamskie media relacjonują wizytę Tuska, wskazując na współpracę gospodarczą Polski i Wietnamu. "Wymiana handlowa między obydwoma krajami rośnie, osiągając w pierwszych siedmiu miesiącach 2026 roku wartość ponad 2,6 mld dolarów, co stanowi wzrost o 17 procent w ujęciu rok do roku" - przekazał portal Vietnam News.

Ten sam portal podał, że Polska była jednym z pierwszych krajów w Europie, który nawiązał stosunki dyplomatyczne z Wietnamem. Poza wspomnianym Vietnam News, wiele innych portali przypomniało o dacie 4 lutego 1950 roku - to wtedy oba kraje nawiązały stosunki dyplomatyczne.

Niektóre media w Wietnamie zwracają też uwagę na mniej formalną stronę wizyty szefa polskiego rządu. Portal gazety "Tuoi Tre" opublikował zdjęcia z nocnego spaceru Tuska po Hanoi. "Cała grupa, w zwykłych ubraniach i tenisówkach, wtopiła się w tłum licznych turystów z zagranicy, którzy spacerowali po mieście" - czytamy.

Tusk: dla naszych wietnamskich gospodarzy to było wow

Szef polskiego rządu w poniedziałek wygłosił oświadczenie dla polskich mediów. - Tu w Hanoi wiedzą dokładnie, zresztą w czasie naszych rozmów padły te słowa: Polska jest Wietnamem Europy, a Wietnam jest Polską Azji. I nie mówimy o nieszczęsnej historii, o tragicznych wojnach, tylko o wzroście gospodarczym i o tym, że Wietnam aspiruje do roli lidera wzrostu gospodarczego w Azji. A Polska już nie aspiruje, tylko jest liderem wzrostu w Europie - stwierdził Tusk.

Jak dodał przed kamerami, podczas rozmów porównuje PKB Polski oraz innych europejskich gospodarek. - Powiedziałem premierowi i całej delegacji wietnamskiej, że dzisiejsze PKB Polski jest równe łącznemu PKB Rumunii, Bułgarii, Mołdawii, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii i to są twarde dane - przekazał Tusk. - Jak sam mówię, to aż trudno w to uwierzyć, a rzeczywiście dla naszych wietnamskich gospodarzy to było wow - dodał.