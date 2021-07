Tusk: władza, która chce różnymi metodami zdławić wolne media, zdławi na końcu wolność każdego obywatela

Mamy do czynienia z konsekwentnym napinaniem przez PiS relacji między Polską a Unią Europejską i jej instytucjami - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Donald Tusk, pełniący obowiązki przewodniczący Platformy Obywatelskiej

Donald Tusk wrócił do polskiej polityki i - będąc formalnie wiceszefem partii - objął funkcję pełniącego obowiązki przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. W piątek były premier, były szef Rady Europejskiej udzielił pierwszego telewizyjnego wywiadu po swoim powrocie, był gościem "Faktów po Faktach" w TVN24.

Tusk mówił między innymi o sporze władz Polski z Unią Europejską w kwestii funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej i respektowania wyroków wydawanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przyznał, że na to w Unii "nie ma gotowej odpowiedzi, bo nie ma takich precedensów". - Taka sytuacja w Unii Europejskiej zdarza się w zasadzie po raz pierwszy. Pojedynczych sporów było sporo, ale tutaj mamy do czynienia z konsekwentnym napinaniem przez PiS relacji między Polską a Unią Europejską i jej instytucjami - powiedział.

Tusk: jeśli znajdzie się więcej państw, które uprą się, żeby szkodzić Unii Europejskiej, to może to oznaczać koniec tej organizacji

Jego zdaniem "to ma bardzo polityczny charakter". - Chodzi o osłabianie Unii Europejskiej, osłabianie wzajemnych więzi, o podważenie autorytetu instytucji, a w finale ostateczną konsekwencją może być opuszczenie przez Polskę Unii Europejskiej, a na pewno osłabienie Unii Europejskiej - stwierdził Tusk.

Zaznaczył, że "Polska nie jest w tym sama, mamy jeszcze Węgry (Viktora) Orbana, napięć nie brakuje". - Jeśli znajdzie się więcej państw, które uprą się, żeby szkodzić swojej Unii Europejskiej, to może to oznaczać koniec tej organizacji - ocenił gość TVN24.

Zdaniem Tuska rządzący w Polsce i na Węgrzech "czy świadomie, czy nieświadomie działają ręka w rękę z Kremlem, który nie ukrywa, że osłabianie Unii Europejskiej jest jego strategicznym celem".

Tusk: propaganda PiS-owska działa na wyobraźnię wielu Polaków, ale nie ma nic wspólnego z prawdą

Jak zauważył Tusk "po sześciu latach rządów PiS - biorąc pod uwagę liczbę afer, skandali - mimo wszystko utrzymuje dosyć wysoką pozycję". - To oznacza, że propaganda PiS-owska rzeczywiście działa na wyobraźnię wielu Polaków. Problem polega na tym, że ta propaganda nie ma nic wspólnego z prawdą - ocenił.

- Mają rację ci, którzy mówią: "bez paniki, przecież jutro nie wyjdziemy z Unii Europejskiej, a Unia pojutrze się nie rozpadnie". To są procesy, które można liczyć na lata. Ale ja pamiętam moje rozmowy z Davidem Cameronem (ówczesnym premierem Wielkiej Brytanii, który doprowadził do referendum ws. brexitu - red.), kiedy on mówił: "nie bój się, na pewno nie wyjdziemy z Unii, ja to referendum robię, żeby zabezpieczyć obecność Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej". Nagle, pół roku, i zdarzyło się coś wbrew intencjom rządzących - wspominał Tusk.

Wracając do "prawdziwych intencji Jarosława Kaczyńskiego", podkreślił, że "nie opiera się tylko na domysłach". - Mam za sobą lata doświadczeń i także rozmów z jego bratem, prezydentem Lechem Kaczyńskim. On sam mnie przestrzegał, mówiąc: "uważaj, bo Jarosław za bardzo Unii nie kocha" - powiedział gość TVN24.

"Póki istnieje demokratyczna opozycja, istnieje szansa, że nasze państwo nie stanie się w pełni autorytarne"

Jak mówił p.o. przewodniczący Platformy Obywatelskiej obecni polscy rządzący mają "ciągoty totalne, totalitarne, do rządów co najmniej autokratycznych, które eliminują poszczególne instytucje demokratyczne". - Jeśli to słowo "totalny" z czymś mi się kojarzy, to z PiS-em, a nie z Platformą. Z rządami, a nie z opozycją - dodał, odnosząc się do rządowej narracji o "totalnej opozycji" (nawiązującej do jednej z wypowiedzi Grzegorza Schetyny, który w 2016 roku mówił: "Będziemy opozycją totalną, bo w sposób totalny będziemy walczyć z totalną władzą").

Tusk podkreślił, że "póki istnieje demokratyczna opozycja, istnieje szansa, że nasze państwo nie stanie się w pełni autorytarne". - Ale że taką intencję ma PiS, to chyba już nikt nie może mieć wątpliwości - zaznaczył.

W jego ocenie PiS "zapędził się w nepotyzmie i w łamaniu prawa". - Ta partia jest złożona z aparatczyków i funkcjonariuszy, którzy władzy nie oddadzą, będą chcieli robić wszystko, by wzmacniać władzę i utrzymać ją jak najdłużej. Również nie do końca demokratycznymi metodami - stwierdził.

"Władza, która chce zdławić wolne media, zdławi na końcu wolność każdego obywatela"

Tusk mówił też o ustawie anty-TVN autorstwa posłów PiS. - Ja wyraziłem się krótko i dosadnie, co znaczy atak władzy na niezależne media. Nie chodzi mi tutaj o interesy właścicieli, nie chodzi mi o TVN jako taki, chociaż jest to fajna stacja i nie ukrywam, że ją oglądam z zainteresowaniem. Chodzi o istotę problemu: władza, która chce różnymi metodami zdławić wolne media, zdławi na końcu wolność każdego obywatela - powiedział były premier.

Dodał, że jest sprawa, która "jeszcze bardziej go bulwersuje". - To jest to, co chce PiS, Kaczyński i minister edukacji Przemysław Czarnek zabrać naszym dzieciom. Ja jestem tym poruszony, bo moje wnuki chodzą do szkoły i mam już w wyobraźni taką sytuację, gdy takie typy jak minister Czarnek z tymi swoimi wyobrażeniami o cnotach niewieścich, mizogini, będą decydowali o tym, jak będą wychowywane moje wnuki czy dzisiejsi 15, 16-latkowie. To jest skandal niebywały - ocenił. - Sądy odbudujemy, ale mentalności dzieci i młodych ludzi? To już będzie trudniejszy proces - mówił były premier.

"Dworczyk jest nadal u władzy, może podlegać naciskom i szantażom"

Pytany o aferę mailową i wyciek ze skrzynki Michała Dworczyka powiedział, że "nie chce być namawiany do dołączenia do chóru osób znęcających się nad ministrem Dworczykiem, choć słusznie się znęcających".

- Istotą problemu z ministrem Dworczykiem jest to, że on nadal jest u władzy, może podlegać różnego rodzaju naciskom i szantażom - dodał. Według niego taka sytuacja może być niebezpieczna z puntu widzenia interesów i bezpieczeństwa państwa.

