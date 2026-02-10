Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Jest wniosek o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry
Jest wniosek o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry
Polska

Tusk: mamy realne szanse dominować na Bałtyku

Donald Tusk podczas obchodów 100-lecia nadania praw miejskich Gdyni
Tusk: Polska dzisiaj ma realne szanse dominować na Bałtyku
Źródło: TVN24
Gdynia staje się częścią bardzo ważnego projektu geopolitycznego - wskazywał Donald Tusk podczas obchodów stulecia nadania jej praw miejskich. Premier mówił o "odradzającej się potędze morskiej" naszego kraju i podkreślał, że "Polska dzisiaj ma realne szanse dominować na Bałtyku".

We wtorek z okazji 100. rocznicy nadania praw miejskich Gdyni, Donald Tusk odwiedził PGZ Stocznię Wojenną, w której powstają trzy nowoczesne fregaty w ramach programu Miecznik – "Wicher", "Burza" i "Huragan" oraz okręt ratowniczy w ramach programu Ratownik. Marynarka Wojenna RP ma powiększyć się też o nowe okręty podwodne kupione w ramach programu Orka.

Premier na tle fregaty "Wicher" budowanej w ramach programu Miecznik
Premier na tle fregaty "Wicher" budowanej w ramach programu Miecznik
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski

"To robi wrażenie"

 - Współgospodarze dzisiejszego spotkania uświadomili mi, jak ważną rzeczą jest nie tylko sam program Miecznik, jak ważne są same te fregaty, ale również to, że to jest sposób na zintegrowane działania stoczni cywilnej, wojennej, państwowej i prywatnej. To jest też taki żywy dowód, że przemysł stoczniowy w Polsce ma naprawdę perspektywy rozwojowe - ocenił.

Premier przekazał też, że fregaty będą w stanie przepłynąć z Gdyni do Nowego Jorku bez konieczności zawijania do portów. - To robi wrażenie. Nie tylko sam ogrom i nowoczesność, ale też te bezprecedensowe możliwości techniczne  - przyznał.

"Polska dzisiaj ma realne szanse dominować na Bałtyku"

Tusk podał też koszt programu Miecznik, który ma wynieść 15 miliardów złotych. Zapewnił przy tym, że "to tylko część wielkiego projektu". - Gdynia jest bardzo ważną częścią całej aglomeracji i całego zespołu portów, który powoduje, że Polska dzisiaj ma realne szanse dominować na Bałtyku - powiedział.

Klatka kluczowa-219305
Donald Tusk: fregaty z projektu Miecznik to tylko część planu
Źródło: TVN24

- Nasza odradzająca się potęga morska, to nie tylko bezpieczeństwo. To też nasza NATO-wska akcja Baltic Sentry (Straż Bałtycka), która zabezpiecza Bałtyk. Ta NATO-wska inicjatywa ma chronić Bałtyk przed agresywnymi zachowaniami państw nieprzyjaznych. Wiecie, o czym mówię - kontynuował. Dodał też, że operacja ta "przełoży się na rozwój naszych portów i naszej floty."

Tusk oświadczył też, że Gdynia "staje się częścią bardzo ważnego projektu geopolitycznego". - Nasza coraz ściślejsza współpraca ze Szwecją, Norwegią, Finlandią i państwami bałtyckimi, jeśli chodzi o obronność, staje się - ze względu na Bałtyk, jak i ze względu na wspólną granicę z Rosją i z Białorusią - absolutnie kluczowa dla bezpieczeństwa Europy, bezpieczeństwa Polski i dla funkcjonowania NATO w tym regionie - podkreślał.

OGLĄDAJ: Polscy żołnierze przechwycili rosyjską korespondencję
dalej tylko rosja

Polscy żołnierze przechwycili rosyjską korespondencję

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Adrian Wróbel/akr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Jackowski

Udostępnij:
Tagi:
GdyniaMarynarka Wojenna RPDonald TuskTrójmiastoMorze Bałtyckie
Czytaj także:
Pilne
Jest wniosek o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry
Polska
Jan Guńka na igrzyskach
Biathloniści ruszyli po medale. Wśród nich czterech Polaków
RELACJA
imageTitle
Zdetronizował mistrza. Wystarczyła pierwsza próba
EUROSPORT
imageTitle
Klaebo z siódmym złotem. Historyczny sukces Szwedki
EUROSPORT
paczki paczek shutterstock_2268773341
Składniki tanieją, ale nie pączki. Tyle zapłacimy w Tłusty Czwartek
BIZNES
shutterstock_2268255603
Nowe wzorce snu. Sprawdź, jakim typem śpiocha jesteś i co ci grozi
Zdrowie
shutterstock_596996540
Polska turystka odnaleziona w górach Atlas. "Liczyła się każda minuta"
Polska
Szczepionka na HPV a pismo z Ministerstwa Zdrowia. Uwaga na tę manipulację
Szczepionka na HPV a pismo z ministerstwa. Uwaga na tę manipulację
KONKRET24
Donald Trump i Jeffrey Epstein w Mar-a-Lago. Zdjęcie z 1997 roku
Media: Trump zadzwonił na policję na początku śledztwa w sprawie Epsteina
Świat
pięść (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował kobietę, wtedy druga stanęła w jej obronie
Poznań
Gołoledź oraz opady marznącego deszczu w Ustce
Alarmy przed gołoledzią dla 13 województw
METEO
shutterstock_2426781375_1
Szykują kolejne dziesiątki miliardów. Wielki bank "stawia wszystko na jedną kartę"
BIZNES
Chappell Roan
Popularna piosenkarka pisze o zakończeniu współpracy. W tle akta Epsteina
Kultura i styl
imageTitle
Czternastoletni Kacper Tomasiak: może kiedyś wystartuję na igrzyskach
EUROSPORT
Posłanka Katarzyna Piekarska i Paulina Piechna-Więckiewicz, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej z hasłem spotkania "Wyprzedźmy chorobę!"
Co drugi uczeń i większość dorosłych cierpi z powodu bólu pleców. Jak przerwać błędne koło bólu?
Anna Bielecka
imageTitle
Fręch żegna Katar. Amerykanka ciągle za silna
EUROSPORT
Wizualizacja przedstawiająca widok z góry na tunel pod torami w Wesołej
Zbudują kolejowy objazd na czas budowy tunelu
Dariusz Gałązka
Jacek Jaśkowiak
Mają dość krzywdzących wypowiedzi. Napisali list do prezydenta
Poznań
imageTitle
Tomasiak jak Fortuna, Małysz, Stoch i Kubacki
EUROSPORT
imageTitle
Polegli koledzy na kasku. MKOl zakazał
EUROSPORT
shutterstock_2410081247
137 lat czekania. Najbiedniejsi utknęli w miejscu
BIZNES
Spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego ze sportowcami
Siostra prezydenta, zaprzyjaźniony prawnik i młody deweloper. Kto zarobi na marce Nowrocky?
Kacper Sulowski
Bosak o "pedofilskich praktykach" elit w USA. "Panie marszałku, to znany fejk"
Bosak o "pedofilskich praktykach" elit w USA. "Panie marszałku, to znany fejk"
Michał Istel
Ciało mężczyzny znalezione na stacji paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało z obrażeniami twarzy znalezione na stacji paliw
WARSZAWA
slone przekaski slodkie napoje S shutterstock_1293445375
Po chorobie nowotworowej lepiej unikać słodkich napojów i przekąsek. Badacze ostrzegają
Zdrowie
imageTitle
Trenerzy nie mają złudzeń. "To będzie jego atutem"
EUROSPORT
imageTitle
Johnson o krok od drugiego złota. Jego los w rękach wielkiej Shiffrin
EUROSPORT
Policja
Roczne dziecko w wózku, pijana matka przewracała się z nim na klatce
Lublin
shutterstock_2120510390
102 bankructwa w trzy miesiące
BIZNES
Zbigniew Ziobro
Ziobro ukarany przez sejmową komisję
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica