Tusk: Polska dzisiaj ma realne szanse dominować na Bałtyku Źródło: TVN24

We wtorek z okazji 100. rocznicy nadania praw miejskich Gdyni, Donald Tusk odwiedził PGZ Stocznię Wojenną, w której powstają trzy nowoczesne fregaty w ramach programu Miecznik – "Wicher", "Burza" i "Huragan" oraz okręt ratowniczy w ramach programu Ratownik. Marynarka Wojenna RP ma powiększyć się też o nowe okręty podwodne kupione w ramach programu Orka.

Premier na tle fregaty "Wicher" budowanej w ramach programu Miecznik Źródło: PAP/Andrzej Jackowski

"To robi wrażenie"

- Współgospodarze dzisiejszego spotkania uświadomili mi, jak ważną rzeczą jest nie tylko sam program Miecznik, jak ważne są same te fregaty, ale również to, że to jest sposób na zintegrowane działania stoczni cywilnej, wojennej, państwowej i prywatnej. To jest też taki żywy dowód, że przemysł stoczniowy w Polsce ma naprawdę perspektywy rozwojowe - ocenił.

Premier przekazał też, że fregaty będą w stanie przepłynąć z Gdyni do Nowego Jorku bez konieczności zawijania do portów. - To robi wrażenie. Nie tylko sam ogrom i nowoczesność, ale też te bezprecedensowe możliwości techniczne - przyznał.

"Polska dzisiaj ma realne szanse dominować na Bałtyku"

Tusk podał też koszt programu Miecznik, który ma wynieść 15 miliardów złotych. Zapewnił przy tym, że "to tylko część wielkiego projektu". - Gdynia jest bardzo ważną częścią całej aglomeracji i całego zespołu portów, który powoduje, że Polska dzisiaj ma realne szanse dominować na Bałtyku - powiedział.

Donald Tusk: fregaty z projektu Miecznik to tylko część planu Źródło: TVN24

- Nasza odradzająca się potęga morska, to nie tylko bezpieczeństwo. To też nasza NATO-wska akcja Baltic Sentry (Straż Bałtycka), która zabezpiecza Bałtyk. Ta NATO-wska inicjatywa ma chronić Bałtyk przed agresywnymi zachowaniami państw nieprzyjaznych. Wiecie, o czym mówię - kontynuował. Dodał też, że operacja ta "przełoży się na rozwój naszych portów i naszej floty."

Tusk oświadczył też, że Gdynia "staje się częścią bardzo ważnego projektu geopolitycznego". - Nasza coraz ściślejsza współpraca ze Szwecją, Norwegią, Finlandią i państwami bałtyckimi, jeśli chodzi o obronność, staje się - ze względu na Bałtyk, jak i ze względu na wspólną granicę z Rosją i z Białorusią - absolutnie kluczowa dla bezpieczeństwa Europy, bezpieczeństwa Polski i dla funkcjonowania NATO w tym regionie - podkreślał.

