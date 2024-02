Macron o "wielkiej radości", Tusk cytuje "Trzech muszkieterów". Teraz rozmowa w cztery oczy

- Nie ma alternatywy dla Unii Europejskiej, nie ma alternatywy dla NATO. W tych bardzo trudnych i wymagających czasach stanowisko Francji i stanowisko Polski są do siebie bardzo zbliżone - mówił premier Donald Tusk w Paryżu, gdzie spotkał się z prezydentem Emmanuelem Macronem. Później Tusk poleci do Berlina na rozmowy z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

Premier Donald Tusk ma intensywny plan na poniedziałek. W Paryżu trwa właśnie spotkanie w Pałacu Elizejskim z prezydentem Emmanuelem Macronem. Jeszcze przed rozmową w cztery oczy obaj politycy wystąpili na wspólnym briefingu.

Macron o "wielkiej radości" z powodu wizyty Tuska

- Francja i Polska przygotowują się do otwarcia nowego rozdziału w relacjach, przygotowaniu nowego traktatu dwustronnego, który zastąpi ten z 1991 roku. Ten traktat określi nowe ramy naszej współpracy we wszystkich dziedzinach: obronności, energii jądrowej, współpracy naukowej, językowej, kulturalnej - wyliczał prezydent Macron.

Podkreślił, że "te tematy znajdują się w sercu relacji francusko-polskich i w sektorach strategicznych dla przyszłości Europy".

- W czasie rozmowy poruszymy bardzo ważne tematy, przede wszystkim wsparcie dla Ukrainy. Niestety za kilka dni obchodzimy drugą rocznicę agresji rosyjskiej na Ukrainę. Chciałbym tutaj przypomnieć o naszym niesłabnącym wsparciu dla Kijowa i narodu ukraińskiego. Chciałbym podkreślić zaangażowanie Polski - powiedział Macron.

Mówił o "przyjaźni" i "wielkiej radości" z powodu wizyty Tuska. - Cieszę się, że jest pan dzisiaj z nami i reprezentuje europejskiego partnera w stawianiu czoła wielkim wyzwaniom, które na nas czekają - dodał prezydent.

Macron o stosunkach polsko-francuskich

Tusk: nie ma alternatywy dla UE, nie ma alternatywy dla NATO

Tusk podkreślał, że "Francja i Polska to tradycyjni przyjaciele". - Mam takie poczucie, że w tych bardzo trudnych i wymagających czasach stanowisko Francji i stanowisko Polski są do siebie bardzo zbliżone. I to we wszystkich istotnych kwestiach - mówił.

- Chcę tutaj w Paryżu bardzo wyraźnie jeszcze raz podkreślić, że nie ma alternatywy dla Unii Europejskiej, nie ma alternatywy dla współpracy transatlantyckiej, nie ma alternatywy dla NATO. Europa musi stać się kontynentem bezpiecznym, a to oznacza, że Unia Europejska, Francja, Polska muszą się stać państwami silnymi i gotowymi do obrony własnych granic, własnego terytorium i do obrony i wsparcia naszych sojuszników i przyjaciół spoza Unii Europejskiej - podkreślił premier.

Cytował "Trzech muszkieterów" Alexandra Dumasa. - To chyba tutaj w Paryżu najdobitniej brzmią słowa "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego". To są słowa i to jest filozofia, która legła u podstaw Unii Europejskiej, NATO. To są słowa, które dobrze ilustrują ideę solidarności, która stała się fundamentem nowoczesnej Europy i najważniejszą wartością współczesnej Polski - podkreślił.

"Mega plan dla bezpiecznej Europy jest dzisiaj absolutnie potrzebny"

Jak mówił polski premier, słowo "bezpieczeństwo" jest dziś słowem-kluczem. Przypomniał, że minęło już 10 lat, kiedy odwiedził większość europejskich stolic z propozycją unii energetycznej, czyli planu bezpieczeństwa dla Unii Europejskiej. - Dzisiaj mogę tylko powiedzieć, że energetyka, żywność i obronność - to są te trzy filary naszego wspólnego bezpieczeństwo i bardzo bym chciał, żeby Francja i Polska dalej współpracowały w sposób niezwykle intensywny - podkreślił szef polskiego rządu.

- Mega plan dla bezpiecznej Europy, dla bezpieczeństwa europejskiego jest dzisiaj absolutnie potrzebny - oświadczył Tusk.

Tusk: chciałbym, żebyśmy wysłali dzisiaj wspólny sygnał

Premier powiedział, że "będzie szukał wspólnych rozwiązań z francuskimi przyjaciółmi, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe". - Trudno znaleźć w Europie bardziej proukraińskiego polityka niż ja i trudno znaleźć w Europie bardziej proukraiński naród niż polski, ale musimy także mieć na uwadze interesy bezpieczeństwa żywnościowego Polski i Europy - mówił.

- Chciałbym, żebyśmy dzisiaj wysłali Europie i całemu zachodowi wspólny sygnał, że jesteśmy gotowi do pełnej solidarności we wszystkich, nawet najtrudniejszych sytuacjach. Cieszę się, że także tutaj odnawiamy w jakimś sensie Trójkąt Weimarski - dodał.

Tusk poleci do Berlina

Po południu Tusk z Paryża poleci do Berlina, gdzie o godzinie 17 w Urzędzie Kanclerskim spotka się z Olafem Scholzem. W stolicy Niemiec także zaplanowano osobiste spotkanie liderów obu państw.

Przed godziną 10 kancelaria premiera opublikowała zdjęcie z wnętrza rządowego samolotu.

Jedne z pierwszych wizyt premiera

Paryż i Berlin to jedne z pierwszych stolic, jakie odwiedzi Tusk od momentu objęcia urzędu. Do tej pory, od zaprzysiężenia w grudniu ubiegłego roku, wziął udział w posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli, w styczniu natomiast odbył wizytę w Kijowie, gdzie m.in. spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Spotkanie Donalda Tuska z Wołodymyrem Zełenskim

Tego samego dnia, co Donald Tusk, z wizytą do Paryża uda się szef MSZ Radosław Sikorski, który spotka się z ministrami spraw zagranicznych Francji i Niemiec - Stephane Sejourne i Annaleną Baerbock.

Trójka ministrów odbędzie spotkanie w formacie Trójkąta Weimarskiego, zrzeszającego Polskę, Niemcy i Francję. Sikorski wskazywał, że tematami spotkania będzie m.in. wsparcie dla Ukrainy oraz wspólna polityka obronna Unii Europejskiej.

Autorka/Autor:lukl/ft, mrz

Źródło: PAP