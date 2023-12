Tusk: będziemy mogli naprawiać krzywdy, żeby wszyscy w Polsce poczuli się jak w domu

Orędzie Tuska

Wcześniej, w sobotę wieczorem premier wygłosił orędzie noworoczne, w którym zapewnił, że nie spocznie, dopóki Polacy nie odrodzą się jako jedna wspólnota i wielki, silny naród. - Polska to kraj cudów i wspaniałych ludzi. Żebyście tylko mogli usłyszeć te wszystkie komplementy, te zachwyty nad Polakami i ich mądrością, jakie słyszałem od przywódców państw i globalnych autorytetów. Ja miałem okazję słuchać tego podczas odbierania gratulacji, ale to wielkie uznanie jest dla każdej i każdego z was. To wy w 2023 roku zadziwiliście świat, to dzięki wam popłynęła z Polski nadzieja dla wszystkich ludzi pragnących wolności - mówił.