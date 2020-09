"Nie ma bezpiecznej Polski bez wolnej Białorusi i nie ma sprawiedliwej Europy bez Białorusi suwerennej"

- Czuliśmy wsparcie wolnych ludzi całego świata. Ta międzynarodowa solidarność była źródłem naszej siły i naszej nadziei, źródłem wiary milionów Polaków, że dobro może zatriumfować nad złem. Tak, to było nasze przesłanie: zło dobrem zwyciężaj - wspomniał Donald Tusk.

Dziś, jak dodał, "świat podziwia naszych braci Białorusinów, którzy z podobną determinacją walczą o swoją wolność, godność i podstawowe prawa człowieka". - Tak jak my wtedy, oni teraz potrzebują naszej solidarności. Solidarności wszystkich ludzi dobrej woli. Nie mogą zostać sami - powiedział szef Europejskiej Partii Ludowej.

"Stać zawsze po stronie słabszych, bitych, okłamywanych, po stronie prawdy, wolności i pokoju"

Przestrzegł, że Solidarność "to nie może być tylko piękne wspomnienie". - Solidarność to przede wszystkim wielkie zbiorowe zobowiązanie, aby stać zawsze po stronie słabszych, bitych, okłamywanych, po stronie prawdy, wolności i pokoju. Solidarność to najlepsza odpowiedź na przemoc i fałsz. Niech żyje Białoruś, niech żyje Solidarność - powiedział były premier.