"Od pierwszej klasy szkoły podstawowej do końca studiów widzimy szlak bojowy ministra Czarnka"

Szef PO Donald Tusk na spotkaniu z młodzieżą w Łodzi był pytany o jego plan na poprawę systemu edukacji. - Szkoła nie może być silna, jeśli nauczyciel to najbardziej upokarzany w tej chwili zawód w Polsce. Nauczyciel powinien być zawodem szczególnej troski państwa - odpowiadał.

We wtorek przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk wziął udział w spotkaniu otwartym z młodzieżą w łódzkiej Mediatece MeMo. W trakcie został zapytany przez ucznia szkoły średniej o plan na przyszłość edukacji i naprawę tego systemu, a także o plan na wsparcie psychiatrii. Odpowiedział, że sprawa ta dotyka go "w wielu wymiarach, szczególnie", ponieważ jest z zawodu nauczycielem historii, a jego najstarszy wnuk od września będzie uczniem liceum.

- Patrzę na to, co minister Czarnek robi z edukacją i tak naprawdę, to nie jest gra z nazwiskiem pana ministra, ale czarna rozpacz może ogarnąć człowieka, (jak się patrzy - red.), ile zmarnowano przez tych siedem lat, jeśli chodzi o szkolnictwo - mówił.