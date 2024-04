- Polityka to jest naprawdę bardzo pstry koń i w każdej chwili przez zaniechanie, lenistwo, brak wiary, taką niestety często obecną w naszych umysłach i sercach refleksję "jakoś to będzie", "a to się potoczy", "a ja tam w ogóle z polityką to nie mam nic wspólnego" - właśnie takie myślenie doprowadziło nasz naród często na skraj przepaści - powiedział.

Tusk: Polska będzie bezpieczna

- Tak, jak parę rzeczy niemożliwych udało nam się zrobić, bo byliśmy razem, solidarni i zdeterminowani, zrobimy także to, że Polska będzie bezpieczna. Niezależnie od tego, co komu w Moskwie wpadnie do głowy, jaka katastrofalna czy zbrodnicza głupota przyjdzie (Władimirowi) Putinowi czy komuś na Kremlu do głowy, to my Polskę zbudujemy naprawdę bezpieczną i zrobimy to w ciągu nie lat, tylko miesięcy - powiedział.