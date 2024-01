Donald Tusk w Kijowie, oddał hołd poległym w wojnie z Rosją. "Jestem tutaj także po polskie bezpieczeństwo"

Premier Donald Tusk przybył z wizytą do Kijowa - poinformowała w poniedziałek rano Kancelaria Premiera. Szef rządu złożył wieniec pod ścianą pamięci żołnierzy poległych w wojnie z Rosją, w planach ma także rozmowy z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem. - Dla mnie bardzo ważne jest zbudowanie poczucia, że Polska jest najbardziej wiarygodnym, najstabilniejszym sojusznikiem Ukrainy w tym śmiertelnym starciu ze złem - powiedział Tusk w Kijowie. Zaznaczył, że przybył tam "także po polskie bezpieczeństwo". - To nie jest sprawa Ukrainy wyłącznie. To jest sprawa bezpieczeństwa całego wolnego świata - podkreślił.

Informację o wizycie Donalda Tuska w ukraińskiej stolicy podała w poniedziałek rano na portalu X Kancelaria Premiera.

"Premier Donald Tusk rozpoczyna wizytę w Kijowie" - przekazano w tweecie. Do wpisu dołączono zdjęcie polskiego premiera wraz z delegacją na stacji kolejowej w Kijowie.

Tusk przyjechał do ukraińskiej stolicy w godzinach rannych. Przed godziną 10 wieniec pod ścianą pamięci żołnierzy poległych w wojnie z Rosją. Kolejnymi punktami wizyty są rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem. Premier RP ma również wziąć udział w wydarzeniach związanych z obchodzonym w poniedziałek Dniem Jedności Ukrainy. To ustanowione w 1999 roku święto państwowe upamiętnia rocznicę podpisania aktu zjednoczenia Ukraińskiej Republiki Ludowej z Zachodnioukraińską Republiką Ludową 22 stycznia 1919 roku.

Tusk: musimy potwierdzić pełne wzajemne wsparcie w konfrontacji ze złem

- Musimy potwierdzić w sposób jednoznaczny i zrobimy to, obie strony, pełne wzajemne wsparcie w konfrontacji ze złem. Nie ma rzeczy ważniejszej niż wsparcie dla Ukrainy w jej wojennym wysiłku przeciwko rosyjskiej napaści - oświadczył powiedział Donald Tusk dziennikarzom zgromadzonym w Kijowie. - To jest sprawa absolutnie numer jeden - podkreślił.

Zaznaczył, że do omówienia jest "wiele spraw dwustronnych, także interesów". - Są pewne konflikty interesów, wiemy o tym dobrze i będziemy o tym rozmawiali, ale w duchu nie tylko przyjaźni, ale z nastawieniem, żeby jak najszybciej rozwiązać te problemy, a nie żeby je utrzymywać czy mnożyć - powiedział szef rządu.

Wyznał, że jest dla niego bardzo ważne "zbudowanie poczucia, że Polska jest najbardziej wiarygodnym, najstabilniejszym sojusznikiem Ukrainy w tym śmiertelnym starciu ze złem". - Tak naprawdę przecież tutaj w Kijowie jestem także po polskie bezpieczeństwo. To nie jest sprawa Ukrainy wyłącznie. To jest sprawa bezpieczeństwa całego wolnego świata, a Polski w szczególności, choćby ze względu na geografię. Także jest o czym rozmawiać, ale ważne jest, żebyśmy wszyscy mieli to przekonanie, że rozmawiają przyjaciele, którzy umieją rozwiązywać także pewne sporne problemy, bo jak wiadomo one są - powiedział Tusk.

Tusk: sytuacja w Ukrainie i na froncie to jest kwestia numer jeden

Wizyta Tuska w Kijowie była zapowiadana od kilku dni. Premier wspomniał o niej m.in. w wywiadzie dla trzech stacji telewizyjnych w piątek 12 stycznia. Wskazał wtedy, że wizyta w ukraińskiej stolicy będzie jednym z tematów rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą, która odbyła się w zeszłym tygodniu.

- Dla nas obu, pan prezydent był też w to bardzo zaangażowany, sytuacja w Ukrainie i na froncie to jest kwestia numer jeden ze względu na polskie bezpieczeństwo. Są tam także do załatwienia inne sprawy, związane choćby z interesami polskich przewoźników, więc mamy o czym rozmawiać w Kijowie - powiedział wtedy premier.

W połowie grudnia po rozmowie telefonicznej z Donaldem Tuskiem prezydent Zełenski poinformował w mediach społecznościowych, że pogratulował Tuskowi objęcia stanowiska premiera i zaprosił go do złożenia wizyty w Ukrainie "przy najbliższej okazji".

Autor:momo//mrz