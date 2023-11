Tusk o decyzji prezydenta: nie rozumiem, dlaczego naraża na takie upokorzenie pana Morawieckiego

- Powiem szczerze, że nie rozumiem dlaczego pan prezydent Duda naraża na takie przykre upokorzenie pana Morawieckiego, pana Kaczyńskiego i cały PiS . (...) Każdego dnia będzie widać, jakie to jest niepatriotyczne, nieobywatelskie. Strata każdego dnia to jest strata dla naszej ojczyzny. To jest strata dla wszystkich Polek i Polaków - mówił dalej.

- Moim zdaniem ta gra niepotrzebnie naraża polskie interesy na wymierne straty, ale jeszcze raz powtórzę państwu, to nic nie zmieni. I na końcu, moim zdaniem, będą bardzo żałowali tego, że jeszcze przedłużają ten upokarzający moment dla nich wszystkich. No bo będzie widać nie tylko to, że przegrali, nie tylko to, że są słabi, ale, (...), to też musi być przykre, jak nagle poczują, że nikt z nimi nie chce mieć już nic do czynienia - dodał lider PO.