Tusk: dla PiS suwerenność to panowanie nad ludźmi

Dzisiaj władza, kiedy używa słowa "suwerenność", to myśli o tym, jak panować nad człowiekiem - powiedział w poniedziałek na Długim Targu w Gdańsku pełniący obowiązki przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. - Oni chcą być suwerenni wobec polskich sądów, żeby nie odpowiadać prawnie przed złem, łajdactwem, jakie uprawiają na co dzień w Polsce. To jest prawdziwy powód, dla którego splugawili to słowo "suwerenność" - dodał.

Donald Tusk w Gdańsku mówił, że "uderza go łatwość przekształcania, nie zawsze zauważalnego, wartości podstawowych słów". - Suwerenność to była wielkość narodu, który składał się z wolnych ludzi, to była niezależność od obcych potęg. To było przekonanie, że nasze miejsce jest w kulturze Zachodu, że Europa jest naszym domem tak jak Polska jest naszą ojczyzną – wymieniał.

- Dzisiaj władza, kiedy używa słowa "suwerenność", to myśli o tym, jak panować nad człowiekiem. Dzisiaj władza uważa, że suwerenność to jest tak naprawdę odebranie suwerenności ludzi, po to, żeby ich kontrolować tak w stu procentach, żeby zabrać, co się da, i niewiele oddać – ocenił Tusk.

"Co takiego stoi w gardle PiS-owi?"

- Dlaczego Jarosław Kaczyński i PiS tak bardzo nalegają na to, aby Polska odsuwała się od Europy, aby wyrzekła się świeżo zdobytych najwyższych standardów demokratycznych? Tego, co Polacy przez ostatnich 30 lat budowali? – pytał.

- Dlaczego dzisiaj władzy przeszkadzają niezależne sądy, dlaczego dzisiaj władzy przeszkadzają traktaty europejskie, które przecież gwarantują to, o co się modliliśmy, o co walczyliśmy przez tyle lat? Co takiego stoi w gardle PiS-owi? - kontynuował. - Może dlatego, że ta ich suwerenność to jest próba zbudowania pełnej niezależności od wartości. Oni chcą być suwerenni wobec polskich sądów, żeby nie odpowiadać prawnie przed złem, łajdactwem, jakie uprawiają na co dzień w Polsce. To jest prawdziwy powód, dla którego splugawili to słowo "suwerenność" – mówił lider PO.

- Dlaczego chcą oddalić się od Europy? Dlaczego chcą zdławić wolne media? Jutro znowu będą starali się skutecznie zaatakować TVN. Dlaczego to robią? Bo wolne media są po to, żeby patrzeć na ręce. Bo sądy są po to, żeby neutralnie, sprawiedliwie osądzić nie tylko obywateli, ale też władzę, kiedy czyni zło. Oni tak rozumieją suwerenność: panowanie nad ludźmi – dodał.

