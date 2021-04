Donald Tusk gościem "Faktów po Faktach"

Tusk: Chciałem też powiedzieć, że docierają do mnie sygnały z wielu miejsc, że prokuraturę wykorzystuje się w celach politycznych, a jedną z ofiar tego procesu jest Sławomir Nowak. Mija już 9 miesięcy, on siedzi w areszcie. Nie oceniam merytorycznie działań sądu i prokuratury, ale on zasługuje na sprawiedliwy proces. Otrzymuje informację, że Nowak jest przetrzymywany, aby go złamać i zmusic do składania politycznych zeznać. To czyni z niego de facto więźnia politycznego. Lezy mi to na sercu, bo to mój były podwładny. Tak dalej być nie może.