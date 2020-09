Donald Tusk w "Faktach po Faktach". Relacja

Tusk: Czasami trzeba zmienić wszystko, a czasami poprawić to, co jest. Ja jako współtwórca i długoletni szef Platformy Obywatelskiej byłbym ostatnim, który powiedziałby: do garażu z tym zużytym pojazdem. Ja byłbym bardzo ostrożny z wizjami nowych bytów politycznych i lekceważeniu tych, którzy są już na scenie politycznej, mówię tu także o Platformie Obywatelskiej. Nie należy się odwracać od własnej przeszłości i szyldu, z którym się wiele razy wygrywało. PO to ugrupowanie wciąż zdolne do wygrywania.