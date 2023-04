Tusk: władza bardzo dużo zrobiła, żeby młodzi zastanawiali się nad emigracją

Musimy głośno mówić, co powinien robić odpowiedzialny rząd, aby młodzi ludzie uwierzyli w swoją przyszłość - powiedział w Białymstoku Donald Tusk, przewodniczący PO. Jego zdaniem, "w ostatnich latach władza centralna zrobiła wiele, by młodzi ludzie zastanawiali się nad emigracją" i nie chcieli zakładać rodzin w Polsce.

W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że województwo podlaskie jest szczególnie poszkodowane statystyką urodzin i zgonów. - To tutaj musimy szczególnie głośno mówić, co powinien robić odpowiedzialny rząd, aby młodzi ludzie uwierzyli w swoją przyszłość - powiedział. Dodał, że według niektórych prognoz za 70 lat obywateli polskich będzie o około 10 milionów mniej niż obecnie.

Tusk: władza zrobiła wiele, by młodzi Polacy zastanawiali się nad emigracją

- Oczywista potrzeba to chociaż jeden żłobek w każdej polskiej gminie. Dzisiaj w 49 procentach gmin mamy zero żłobków. W jaki sposób ci, którzy odpowiadają za politykę rodzinną, mają przekonać młode Polki, żeby zainwestowały całą swoją energię, marzenia, plany w gminach, gdzie tak manifestacyjnie widać brak aktywnej pomocy państwa? - mówił.

- Zadania, jakie formułujemy, zadania dla państwa, muszą być realizowane w ciągu jednej kadencji po to, żeby te czarne prognozy demograficzne się nie sprawdziły. Mamy doświadczenie - o 500 procent wzrosła liczba żłobków w czasie, kiedy byłem premierem. Jeśli zbudujemy tyle żłobków, ile w ciągu moich dwóch kadencji, to rzeczywiście ten plan zielonej mapy, gdzie każda gmina będzie umiała zapewnić opiekę w żłobkach dla naszych maleństw, jeśli zabiorą się za to ludzie kompetentni, to wtedy będziemy mieli więcej powodów do tego demograficznego optymizmu - podkreślił szef Platformy.