W polityce rzeczy stawały się nieodwracalne głównie dlatego, że ludzie zaczęli tak sądzić - mówił w przemówieniu wygłoszonym na Uniwersytecie w Białymstoku były premier, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk. - Ja wiem, dlaczego od zawsze nie lubię tych, którzy dzisiaj rządzą w Polsce - podkreślił.

Były premier i były przewodniczący Rady Europejskiej, aktualny szef EPL Donald Tusk swoim przemówieniem zainaugurował Festiwal Dymplomatyczny w Białymstoku na tamtejszym uniwersyteckim wydziale prawa. Festiwal ten ma przybliżać młodzieży wiedzę o współczesnym świecie, sprawach międzynarodowych, dyplomacji. Ma też zachęcać młodych ludzi do dyskusji i debaty.

"Mamy do czynienia z rozpadem świata politycznego"

Tusk przyznał, że nie jest dobrym dyplomatą, bo "zaletą dyplomaty nie jest mówić to, co się myśli". - Przyjechałem, żeby podzielić się dwiema refleksjami, które w mojej ocenie zasługują na bardzo poważny namysł. Nie są one mojego autorstwa, będę starał się zreferować debatę europejską i globalną - mówił.

- Mamy do czynienia w jakimś sensie z rozpadem świata politycznego, jaki znaliśmy przez ostatnie dziesięciolecia. Mamy do czynienia ze swoistym geopolitycznym przesunięciem tektonicznym, geopolitycznym trzęsieniem ziemi - powiedział.

- Unia Europejska jest w trakcie nabywania zupełnie nowego dla siebie doświadczenia. Przez dziesięciolecia, kiedy mówiono o granicach i terytorium Unii Europejskiej, mówiono o tym w kontekście jej rozszerzania. Po raz pierwszy w naszych dziejach Unia Europejska zmniejsza się, a nie poszerza - zauważył Tusk w przemówieniu na Uniwersytecie w Białymstoku.

Donald Tusk w Białymstoku PAP/Artur Reszko

Były premier: to był sygnał, że coś się załamuje

Były premier i obecny szef Europejskiej Partii Ludowej zwrócił uwagę, że temat granic pojawił się między innymi przez kryzys migracyjny, ale ostatnio także i przez wyjście Wielkiej Brytanii z UE, czyli tak zwany brexit.

- Jesteśmy świadkami spekulacji i nie mówię tu tylko o komentatorach i prywatnych rozmowach ludzi zainteresowanych polityką. Mówię także o najważniejszych politykach w wymiarze globalnym, oni też uczestniczą w tych spekulacjach: kto będzie następny lub czy brexit jest incydentem w historii Unii, czy początkiem trendu - mówił.

Jak zauważył Tusk, "tuż po decyzji o brexicie załamała się taka pozytywna narracja, jeśli chodzi o rozszerzenie Unii Europejskiej". Wymienił w tym przypadku między innymi impas rozmów akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią "przy twardej postawie niektórych państwa członkowskich Francji, Holandii, Danii". - To był kolejny sygnał, że w tym pozytywnym impecie, związanym nie tylko z wielkością, ale i istotą, atrakcyjnością Unii Europejskiej, że coś się załamuje - przekonywał. - Tym bardziej, że kolejka tych, którzy czekają na takie rozmowy jest całkiem długa - dodał.

Tusk: nie wierzę, że w polityce i życiu zdarzają się rzeczy nieodwracalne

Przewodniczący EPL zwrócił uwagę, że jesteśmy "w momencie przełomowym, momencie przesilenia". - Nie wierzę i młodszym radzę, aby także nie wierzyli, że w polityce, ale też w życiu, zdarzają się rzeczy kompletnie nieodwołalne, nieodwracalne - powiedział. - Jeśli chodzi o politykę, rzeczy stają się nieodwracalne, gdy ludzie zaczynają tak myśleć. Czy to dotyczy wyborów w Polsce czy przyszłości Unii Europejskiej, standardów rządów prawa - dodał.

- Jakiegokolwiek tematu dotkniecie, który jest tematem gorącym z punktu widzenia polskiego obserwatora polityki, to możecie paść ofiarą tego złudzenia, że stało się coś, co jest absolutnie nieodwracalne. Ja też, także z racji pewnej wiedzy historycznej, wiem, że w polityce rzeczy stawały się nieodwracalne głównie dlatego, że ludzie zaczęli tak sądzić - kontynuował.

- Jeśli zatem jesteście świadkami czegoś, co was irytuje, dręczy, wpędza w polityczną depresję, to nie uznawajcie, że nic od was nie zależy - podkreślił, zwracając się do słuchaczy zgromadzonych w auli uniwersyteckiej. - Szale przechylają się raz w jedną, raz w drugą stronę. Ciągle wszystko od was zależy. Nie tylko trochę, a wszystko - dodał.

"W interesie Polski nie jest to, żeby elity rządzące zaproponowały nam wszystkim ucieczkę do przeszłości"

Tusk w swoim przemówieniu odnosił się również do obecnej władzy w Polsce.

- Patrzę na posłów, ministrów, premierów i myślę, że ich pragnienie to cofnąć Polaków i Polskę do miejsca, do świata, do czasów, które oni ogarniają. Na tym polega problem. A ja chciałbym żyć w Polsce, która jest większa, nowocześniejsza, zwrócona bardziej w stronę przyszłości - powiedział były premier.

Mówił, że chciałby, aby Polska była zwrócona ku przyszłości "bardziej niż Jarosław Kaczyński". - Wymieniam jego nazwisko, bo to on podkreślał rolę tradycji, zatrzymania tego postępu ze złymi i dobrymi skutkami - mówił.

Jego zdaniem "prawdziwy kłopot polega na tym, że to, co dzisiaj się stało oficjalną ideologią rządzących Polską, stało się atrakcyjne dla wielu milionów ludzi".

- To jest zrozumiałe, świat wokół nas zmienia się w taki sposób, że ta próba ucieczki w swojskość, tradycję jest zupełnie naturalnym mechanizmem obronnym - mówił. - Kłopot zaczyna się wtedy, gdy władza organizuje całą swoją filozofię, cały swój system działania wokół tej idei - odwrócenia się plecami do teraźniejszości i przyszłości, bo jej władza nie ogarnia i zaproponowanie zbiorowej, ogólnonarodowej wycieczki do przeszłości, do mitu, a nie do wiedzy - podkreślał Tusk.

Tusk: w interesie polski nie jest to, żeby elity rządzące zaproponowały nam wszystkim ucieczkę do przeszłości TVN24

Rządzący "od dłuższego czasu nie robią nic innego, tylko starają się siebie nawzajem albo zaaresztować, albo oskarżyć"

W swoim wystąpieniu przewodniczący EPL nawiązywał też do zarzutów, które zostały postawione byłemu posłowiu PiS i byłemu agentowi CBA Tomaszowi Kaczmarkowi oraz wejścia agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego do siedziby Najwyższej Izby Kontroli, w tym do gabinetu szefa Izby Mariana Banasia. - Rozmawiamy o naszej ojczyźnie, gdzie rządzą ludzie, głównie laureaci nagród "Gazety Polskiej" i klubów "Gazety Polskiej", którzy od dłuższego czasu nie robią nic innego, tylko starają się siebie nawzajem albo zaaresztować, albo oskarżyć. Obawiam się, wolę się ugryźć w język, chociaż słowo "ugryźć" też już ma polityczne konotacje i tu też powinienem uważać, (...) że dzisiejsza władza, oni wszyscy tam zajmują się dokładnie tym, co przed chwilą powiedziałem - stwierdził. Dodał, że dzieje się to w czasie, gdy w bliższym i dalszym sąsiedztwie setki i tysiące ludzi pracują nad tym, "jak wykorzystać dane, których będzie więcej, niż ludzkość wypracowała do tej pory, jak je wykorzystać w procesie zarządzania człowiekiem i państwem". Tusk ocenił, że obecna władza w Polsce jest "archaiczna". - Ja mam swoje poglądy, ja wiem, dlaczego od zawsze nie lubię tych, którzy dzisiaj rządzą w Polsce i uważam, że mam dobre powody, żeby ich szczerze nie znosić, ale nie chodzi o moje emocje, chodzi o interes Polski. Na pewno w interesie Polski nie jest to, aby elity rządzące, ale mają też za pomocników jedne z najważniejszych instytucji życia publicznego w Polsce, aby zaproponowały nam wszystkim ucieczkę do przeszłości, a więc nacjonalistyczne rojenia, antyoświeceniowy nurt - powiedział były przewodniczący Rady Europejskiej.

akw,ads//now

Źródło: TVN24, PAP