Tusk i Scholz zapowiadają "nowy impet" we współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego 

- Za to czujemy się współodpowiedzialni. Gwarancja ochrony w ramach NATO obowiązuje w sposób nieograniczony. Wszyscy za jednego i jeden za wszystkich. W związku z obecnymi wydarzeniami chciałbym powiedzieć, że jakakolwiek relatywizacja gwarancji wzajemnej pomocy NATO jest nieodpowiedzialna i niebezpieczna i to służy jedynie Rosji - kontynuował. Dodał, że "nikomu nie wolno wystawiać na szwank bezpieczeństwa Europy".

Tusk: Putin musi zobaczyć, że nie będzie czegoś takiego jak zmęczenie Ukrainą

Podkreślił, że w dziedzinie współpracy w zakresie bezpieczeństwa "naszym pierwszym przykazaniem powinna być dbałość o jedność Europy w konfrontacji z agresywną polityką Rosji, i to w każdym wymiarze". - Bezpieczeństwo ma wiele wymiarów. To jest bezpośrednie wsparcie Ukrainy w tej wojnie, to jest odbudowa realnej siły militarnej Europy jako całości, to jest wspólna polityka energetyczna. To jest bezpieczeństwo żywnościowe - wyliczał Tusk.