Polska Donald Tusk: wojna za naszą granicą jest w dużej mierze naszą wojną Oprac. Justyna Sochacka |

Tusk w Akademii Sztuki Wojennej: wojna za naszą granicą jest w dużej mierze naszą wojną Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada

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Szef polskiego rządu mówił, że otwarcie roku akademickiego w Akademii Sztuki Wojennej "w tym roku i w tym miejscu na ziemi jest dniem szczególnym". - Cała Polska patrzy na ludzi w mundurach, tych, którzy przygotowują się do obrony ojczyzny (...), patrzy z nadzieją i z pewnością, że nasz dom jest bezpieczny. Bezpieczny o tyle, o ile mamy dobrze wyszkoloną, dobrze przygotowaną kadrę dowódczą - dodał.

- Nasze bezpieczeństwo, nasza wolność, przyszłość Polski zależy od tego, jak silna jest polska armia, jak sprawne jest polskie państwo i gospodarka, jak zjednoczony jest naród, jego przywództwo wojskowe, cywilne dzisiaj i w chwilach próby - podkreślił Tusk.

Tusk: zagrożenie ze wschodu jest realne

Ocenił, że Akademia Sztuki Wojennej to "miejsce szczególne, bo to tutaj krzyżują się te sposoby działania, myślenia, innowacje, które mają kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa w wymiarze militarnym, ale także w wymiarze cywilnym".

- Już dawno wasze umiejętności, to, czego się tutaj uczycie, przestały być abstrakcyjne. Wojna za naszą granicą jest w dużej mierze naszą wojną - mówił premier. - Nikomu dzisiaj już tego nie trzeba tłumaczyć. Zagrożenie ze wschodu jest zagrożeniem realnym, namacalnym, a czasami bezpośrednio nas dotyka, tak jak rok temu w czasie prowokacji, którą nazywamy nocą dronów - kontynuował.

Dodał, że "dobrze wiemy (...) jak ważne jest to, żebyśmy byli przygotowani na każdy scenariusz".

Donald Tusk w Akademii Sztuki Wojennej Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada

Nawiązując do jednego z opracowywanych przez AWS projektów pod tytułem "Kierowanie państwem w warunkach narastania konfliktu zbrojnego i wojny", Tusk zwrócił się do wszystkich polityków w Polsce w sprawie wypracowania rozwiązań, które w chwili zagrożenia pozwolą wszystkim instytucjom RP "działać jako jeden spójny, sprawny i odpowiedzialny mechanizm".

- Wymaga to wiedzy, doświadczenia, ćwiczeń, ale również odwagi w kwestionowaniu rozwiązań, które nie odpowiadają już skali, dynamice współczesnych zagrożeń i zmian, szczególnie na współczesnym polu walki. Tego oczekuje od was Polska: odwagi w myśleniu, odwagi w stawianiu problemów takimi, jakie one naprawdę są - powiedział premier.

Tusk podkreślił, że ma "pełne zaufanie do ludzi w mundurach". - Żołnierzy, żołnierek, policjantów, policjantek, do tych wszystkich, którzy codziennie, 24 godziny na dobę pilnują polskiego nieba, polskiej granicy, polskiego terytorium, spokoju i porządku wewnątrz kraju - mówił.

- To wy dzisiaj jesteście solą, istotą tej ziemi - ocenił. - To w waszych rękach, w waszych głowach, w waszych sercach, rozegra się przyszłość naszego narodu i naszej ojczyzny - dodał.

Tusk mówił o generale Różańskim i poprosił o chwilę ciszy

W trakcie swojego wystąpienia szef polskiego rządu wspomniał o zmarłym niedawno generale Mirosławie Różańskim, absolwencie Akademii Sztuki Wojennej. Jak mówił premier, Różański kilka miesięcy temu powiedział mu, że "to właśnie od was, tu w Akademii i całej armii, zależy to, czy Polska będzie symbolem, tak jak jest dzisiaj, bezpieczeństwa, porządku, spokoju w całej Europie i na całym świecie".

Podkreślił, że "będziemy o nim i o wszystkich absolwentach, którzy odeszli, pamiętali" i poprosił o chwilę ciszy. Następnie szef rządu kontynuował przemówienie.

Tusk: ani wróg, ani sojusznik nie będą decydowali o tym, jaką drogą podążają Polacy

Premier podkreślił, że każdego dnia słyszy od swoich sojuszników w Europie i na świecie, że "Polska stała się najbardziej szanowanym, najbardziej cenionym sojusznikiem". - Wiecie dlaczego? Dlatego, że jesteście wy. Dlatego, że uczycie nas wszystkich dumy, determinacji, jeśli chodzi o polską niepodległość i suwerenność - powiedział, zwracając się do zgromadzonych na uroczystości studentów Akademii.

Tusk stwierdził, że "dzisiaj i wróg, i sojusznik dobrze wie, że Polska nie pozwoli sobie na żadne skuteczne akty agresji wobec nas". - I ani wróg, ani sojusznik nie będą decydowali o tym, jaką drogą podążają Polacy, kto w Polsce rządzi, jak budujemy swoją armię - dodał. Podkreślił, że to właśnie na tym polega prawdziwa suwerenność. - Nie ma suwerennej ojczyzny bez suwerennej, dobrze wyszkolonej, dumnej z własnych dokonań patriotycznej armii - powiedział.