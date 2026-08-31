Polska "Prawdę trzeba nazywać po imieniu". Donald Tusk w 46. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych Oprac. Kuba Koprzywa |

Lech Wałęsa złożył kwiaty pod pomnikiem poległych stoczniowców w 46. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: x.com/donaldtusk

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Tusk w zamieszczonym w poniedziałek na platformie X nagraniu podkreślił, że Stocznia Gdańska jest ważnym miejscem, ponieważ trwał tam, a potem zakończył się 46 lat temu wielki strajk. - Tutaj, gdzie stoi dzisiaj pomnik, zamordowano stoczniowców w czasie wydarzeń grudniowych roku 70. Jako mały chłopak przedzierałem się ze szkoły do domu, słyszałem potem te strzały. Organizowałem później, w roku 1979, nielegalną manifestację razem z Lechem Wałęsą, Bogdanem Borusewiczem - wspominał szef rządu.

Podkreślił, że później w tym miejscu stanął Pomnik Poległych Stoczniowców 1970.

Tusk powiedział, że w dniu, gdy zakończył się strajk, z grupą studentów dokładnie pod tą bramą w Stoczni Gdańskiej usiedli i postanowili założyć niezależne zrzeszenie studentów polskich.

Donald Tusk o lekcji ze Stoczni Gdańskiej

- Ze strajku wyciągnęliśmy jedną, prostą lekcję: że prawdę trzeba nazywać po imieniu; że kiedy władza kradnie - trzeba jej powiedzieć "dość", i trzeba umieć rozróżnić dobro od zła, tak, jak to robili robotnicy w stoczni. Wszyscy wtedy rozumieliśmy, co jest czarne, a co białe - powiedział.

Premier nawiązał też do tego, że w latach 80. pracował fizycznie w Spółdzielni Usług Wysokościowych "Świetlik", która stała się ważnym środowiskiem kształtującym trójmiejskich młodych opozycjonistów. - Nauczyliśmy się trzymać się mocno liny, nie patrzeć w dół, mieć zaufanie do tych, z którymi się pracuje. I pamiętaliśmy tę lekcję spod bramy, ze strajku sierpniowego, że jeśli człowiek ma dobrą wolę, jeśli ma otwarte oczy, i jeśli ma serce, to umie rozróżnić kłamstwo od prawdy - powiedział Tusk. Zaznaczył, że dla niego "trzymanie się mocno liny" i odwaga wzięły się właśnie ze Stoczni Gdańskiej.

Tu wszystko się zaczęło… pic.twitter.com/PS4d0XjyMi — Donald Tusk (@donaldtusk) August 31, 2026 Rozwiń

46. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

46 lat temu w Sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisane zostało porozumienie między Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, reprezentującym ponad 700 zakładów z całej Polski. Delegacja rządowa zgodziła się między innymi na utworzenie nowych, niezależnych, samorządnych związków zawodowych, prawo do strajku, budowę pomnika ofiar Grudnia '70, transmisje niedzielnych mszy świętych w Polskim Radiu i ograniczenie cenzury. Przyjęto też zapis, że nowe związki zawodowe uznają kierowniczą rolę PZPR w państwie. Uroczystość podpisania porozumienia transmitowała TVP.

Porozumienie, które podpisali przewodniczący MKS Lech Wałęsa i wicepremier Mieczysław Jagielski, w konsekwencji doprowadziło do powstania NSZZ "Solidarność" - pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej.

W poniedziałek w Gdańsku odbywają się uroczystości upamiętniające 46. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Osobne wydarzenia zorganizowały miasto i Europejskie Centrum Solidarności, osobne - NSZZ "Solidarność" z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego.