Tabletka "dzień po" ma być dostępna bez recepty. "Jako rząd wspólnie zaproponujemy zmianę ustawy"

Tak zwana pigułka "dzień po" ma być dostępna bez recepty - powiedział w poniedziałek premier Donald Tusk. Rząd ma zaproponować zmianę ustawy w tej sprawie. Od lipca 2017 roku antykoncepcja awaryjna, czyli tzw. "tabletki dzień po" są dostępne tylko na receptę. - Zostały wpisane do ustawy jako leki wymagające recepty, co bardzo często ogranicza albo właściwie redukuje do zera możliwość skorzystania z tego środka przez zainteresowane - mówił szef polskiego rządu przedstawiając propozycję zmian.

