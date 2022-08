Donald Tusk: święty Franciszek jest pewnie załamany, że papież przyjął jego imię

czytaj dalej

Rosjanie zaatakowali stację kolejową, uderzyli rakietami w pociągi - przekazał w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Doszło do tego w obwodzie dniepropietrowskim. - To jest nasze codzienne życie - dodał. Dwie godziny później przekazał, że w wyniku ostrzału zginęło co najmniej 15 osób, a 50 zostało rannych.