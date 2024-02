Rozmowy o "specyficznej sytuacji polskiego rolnictwa"

- Nie ulega wątpliwości, że europejscy, w tym polscy rolnicy, muszą mieć pewność, że rozwiązania, jakie będziemy przygotowywali będą dla nich przyjazne, a nie wymierzone w ich podstawowe interesy, i mówię tutaj zarówno o eksporcie produktów rolnych i żywnościowych z Ukrainy do Europy, jak i o niektórych zapisach w Zielonym Ładzie. To nie jest proste, w ogóle nie ma dzisiaj prostych sytuacji w europejskiej polityce, ale będziemy musieli tak czy inaczej, wspólnie jeszcze w tej kadencji i w przyszłej kadencji parlamentu skuteczniej zacząć dbać o interesy producentów rolnych w Europie i w Polsce - mówił Tusk.

Zaznaczył, że "to nie jest tylko kwestia ich interesów, chociaż trzeba je też szanować", ale to jest także kwestia fundamentalna "bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej i Polski w kontekście zagrożenia trwającą wojną w Ukrainie i zagrożenia konfliktem globalnym, które nie jest abstrakcją".

- Wszyscy musimy się do tego przygotowywać, możliwie zjednoczeni, mając także na uwadze bezpieczeństwo żywnościowe - dodał.

- Będziemy o tym rozmawiać także na najbliższej Radzie Europejskiej w marcu. Nie tylko ja zwróciłem się o to, aby kwestie rolników i ich interesów były w agendzie spotkania. I liczę tutaj też oczywiście na pełną współpracę. Wiem, że mogę na to liczyć po dzisiejszym spotkaniu z panią przewodniczącą Robertą Metsolą - powiedział premier.

Metsola: jestem otwarta na to, żeby stawić czoła frustracjom

- Składam wizyty w różnych państwach członkowskich, żeby zwiększyć świadomość dotyczącą wyborów do europarlamentu. Chcę nakłaniać młodych ludzi do tego, żeby głosowali. Wiem, że tak też musi być w Polsce - powiedziała.

- Wiemy, że po tych wyborach wszystko może się zmienić, ale też wszystko jest w naszych rękach, ponieważ ci ludzie, którzy będą wybrani, będą mieli wpływ na kształt Europy, też Polski i innych krajów, więc to do was należy głosowanie - mówiła.