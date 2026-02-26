Scenka z Tuskiem i uściski premierów

Tusk: Unia Europejska jest naprawdę bardzo dobrym wynalazkiem politycznym Źródło: TVN24

W trakcie wizyty armeńskiego premiera w Warszawie Paszynian spotkał się z szefem polskiego rządu Donaldem Tuskiem. Rozmowy dotyczyły współpracy dwustronnej, w tym wymiany handlowej i inwestycyjnej obu krajów, unijnego wsparcia dla Armenii oraz sytuacji w regionie. Podczas spotkania w Warszawie podpisane zostało również porozumienie między resortami obrony obu krajów o współpracy wojskowo-technicznej.

Po spotkaniu premierzy wzięli udział we wspólnej konferencji prasowej.

Donald Tusk opublikował również ich wspólne nagranie na X. Widać na nim armeńskiego premiera w kapeluszu, a w tle słychać utwór "Snap" Rosy Linn. Gdy wybrzmiewają słowa "where are you" (z ang. "gdzie jesteś?"), w kadrze pojawia się Tusk. "You're still in my heart" ("wciąż jesteś w moim sercu") - słychać po chwili, a polski premier wykonuje dłońmi gest serca. "Great, great" ("dobrze, dobrze") - mówi Paszynian. Na koniec premierzy uściskali się.

Tusk: Unia Europejska jest bardzo dobrym wynalazkiem politycznym

Tusk w trakcie konferencji zaznaczył, że w czwartek przypada rocznica nawiązania przez Polskę stosunków dyplomatycznych z Republiką Armenii, co miało miejsce 26 lutego 1992 roku. Podkreślił, że Polskę i Armenię łączy przyjaźń.

Nawiązując do aspiracji Armenii premier mówił, że "Europa, UE (...) jest naprawdę bardzo dobrym wynalazkiem politycznym, niezależenie od czasami konfliktu interesów, różnych opinii, narody i państwa zjednoczone w UE bardzo korzystają na tym, że działają razem".

Nikol Paszynian i Donald Tusk Źródło: Paweł Supernak/PAP

Podkreślił, że aspiracje Armenii i osobista konsekwencja Paszyniana, żeby wytyczać szlak europejski dla jego kraju są absolutnie uzasadnione. - Polska była, jest i będzie rzecznikiem mądrego, ostrożnego, bardzo pragmatycznego rozszerzania Unii Europejskiej, jeśli będzie trzeba, także zmieniania UE po to, aby państw i narodów cieszących są wolnością, niepodległością i bezpieczeństwem było coraz więcej - powiedział Tusk.

Paszynian: Polska jest przykładem

Paszynian podkreślił, że to pierwsza od dawna wizyta premiera Armenii w Polsce, stąd stanowi ona nowy etap i impuls dla dalszego rozwoju relacji obu krajów. Premier Armenii wyraził też uznanie dla działań premiera Tuska między innymi z okresu jego pracy w organach UE.

Paszynian podziękował za wsparcie Polski dla jego kraju w różnych obszarach, w tym w staraniach Armenii o integrację z Unią Europejską. Jak mówił, takie wsparcie jak to płynące z Polski pozwala Armenii "iść bardziej pewnie" w kierunku reform mających zbliżyć ten kraj do UE.

Armenia rozpoczęła proces akcesji do Unii Europejskiej na początku ubiegłego roku, gdy tamtejszy parlament przyjął ustawę w tej sprawie. Równolegle kraj ten rozwija współpracę z USA. Armenia pozostaje jednak w trudnej sytuacji geopolitycznej - mimo podpisanego w sierpniu 2025 roku w USA porozumienia pokojowego, relacje między Armenią i Azerbejdżanem pozostają trudne. W kwestii bezpieczeństwa Armenia pozostaje również w pewnej zależności od Rosji, która utrzymuje na jej terenie bazę wojskową.

