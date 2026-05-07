Polska Tusk po spotkaniu z Meloni. Mówi o negocjacjach w sprawie nowego traktatu

Tusk: Polska i Włochy mają wspólne poglądy we wszystkich sprawach, które wpływają na Europę

Tusk spotkał się w czwartek po południu w Rzymie z szefową włoskiego rządu. Podczas wspólnej konferencji prasowej po rozmowach ocenił, że oba kraje "dobrze się rozumieją". - Nie tylko ze względu na wspólnotę interesów, ale też wspólnotę poglądów we wszystkich właściwie istotnych sprawach, które dzisiaj wpływają na bieg rzeczy w Europie, w naszych krajach i na całym świecie. To dla mnie wielka satysfakcja - mówił Tusk.

Przekazał, że głównym tematem rozmów z Meloni była sytuacja międzynarodowa. Podkreślił, że w kwestii Ukrainy Polska i Włochy mają identyczne poglądy. Premier podziękował szefowej włoskiego rządu za jej postawę i "lekcję solidarności" w sprawie wojny w Ukrainie. Jego zdaniem europejska polityka jest "dużo lepsza dzięki obecności pani premier Meloni".

Szef polskiego rządu zwrócił również uwagę, że oba kraje mają także podobny punkt widzenia w sprawie między innymi ETS (Europejski System Handlu Emisjami), funduszy europejskich, polityki spójności czy wspólnej polityki rolnej. Spotkanie z Meloni Tusk opisał jako "długą, bardzo serdeczną, osobistą rozmowę". - Tak rozmawiają ze sobą przyjaciele, którzy dobrze się rozumieją - powiedział.

- Jestem być może politykiem staromodnym. (...) Jestem przywiązany do moralnych fundamentów polityki i wiem, że jeśli ktoś w Europie ma dokładnie takie samo podejście, to znaczy wierzy w to, że moralność i prawda mają sens w polityce, to jest pani Giorgia Meloni. Czasami tacy ludzie, jak my, czują się samotni, a okazuje się, że niepotrzebnie, bo jest nas dużo więcej niż niektórzy myślą - dodał.

Tusk: podpiszemy niejedną umowę

Tusk mówił, że "z wielką satysfakcją usłyszał od pani premier, że Włochy i oczywiście Polska i on także, są gotowi do poważnej rozmowy, do rozpoczęcia takich serdecznych i poważnych negocjacji, które powinny zakończyć się nowym traktatem".

Dodał, że "nasze dwa kraje zasługują na takie relacje na najwyższym możliwym poziomie".

- My na pewno jeszcze po drodze podpiszemy niejedną umowę, także dotyczącą na przykład wspólnej polityki obronnej. Polska bardzo dobrze rozumie problem Południa, to nie jest nasz problem w sensie fizycznym, ale bardzo dobrze rozumiemy, że Włochy i inne kraje potrzebują pełnej solidarności i wsparcia, szczególnie jeśli chodzi o nielegalną imigrację, ale też o inne zagrożenia związane z taką hybrydową agresją, której jesteśmy wszyscy ofiarami - podkreślił polski premier.

Meloni o nowym traktacie

Giorgia Meloni mówiła, że oba kraje chcą przystąpić do konsultacji na temat nowego polsko-włoskiego traktatu.

Podczas spotkania z dziennikarzami po trwającej ponad godzinę rozmowie w Palazzo Chigi Giorgia Meloni zaznaczyła, że poprzednia umowa o przyjaźni między obu krajami pochodzi z 1991 roku.

Wśród tematów rozmów dotyczących współpracy w ramach UE Meloni wymieniła m.in. konkurencyjność.

Dodała, że z Tuskiem rozmawiała też o nielegalnej imigracji. - Polska jest na pierwszej linii obrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej przed nielegalną imigracją, w tym przypadku możemy powiedzieć również instrumentalnie wykorzystywanej - oświadczyła szefowa włoskiego rządu.

Podziękowała Polsce za ochronę zewnętrznej granicy UE i za solidarność, jaką okazała uchodźcom z Ukrainy.

