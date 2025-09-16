Tusk: rząd przyjmie uchwałę w sprawie zakupu okrętów podwodnych Źródło: TVN24

Donald Tusk, który wraz z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem odwiedził Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce, przekazała, że w środę z inicjatywy wicepremiera "rząd podejmie decyzję o uruchomieniu programu Orka".

- Długo czekaliśmy na to. Jutro przyjmiemy uchwałę rządu, która zobowiązuje do końca tego roku do zakupu łodzi podwodnych. Mówię o programie Orka, o którym było tak głośno - dodał.

Premier Donald Tusk na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce Źródło: PAP/Andrzej Jackowski

- Wszystkie oferty zostały przebadane, są precyzyjnie wypunktowane, a teraz polski rząd podejmie ostateczną decyzję, kto będzie naszym ostatecznym partnerem w tym programie - powiedział premier.

Tusk: ważne, aby świat widział, jak NATO i Polska są przygotowane

Tusk wraz z Kosiniakiem-Kamyszem i dowódcami wojskowymi obserwował ćwiczenia wojskowe, w ramach których zaplanowano między innymi pierwsze bojowe strzelanie z zakupionego dla polskiego wojska systemu obrony powietrznej Patriot.

Premier podkreślił, że ćwiczenia w Ustce to element szerokich ćwiczeń wojskowych "Żelazny Obrońca", które trwają od początku września na terenie całego kraju. Jak podkreślił, "Żelazny Obrońca" to "stanowcza odpowiedź" na manewry Zapad z udziałem rosyjskich i białoruskich wojsk.

- Jest rzeczą bardzo ważną w tych trudnych i krytycznych czasach, aby świat widział, jak NATO i Polska są przygotowane do różnych scenariuszy i do różnych zagrożeń - podkreślił.

Władysław Kosiniak-Kamysz, Donald Tusk, gen. broni Stanisław Czosnek i gen. bryg. Sławomir Kojło na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce Źródło: PAP/Andrzej Jackowski

Tusk mówił, że manewry "Żelazny Obrońca" i ćwiczenia "Jesienny Ogień", które są ich częścią "angażują dziesiątki tysięcy polskich żołnierzy". - Tylko dzisiaj ponad 18 tysięcy żołnierzy zaangażowanych jest bezpośrednio w ćwiczenia - podkreślił.

Premier zaznaczył, że Polacy u boku sojuszników biorą także obecnie udział w manewrach na Litwie i Łotwie, a także szwedzkiej Gotlandii. - Wszyscy działamy na rzecz zdolności obronnych. Te ćwiczenia mają charakter obronny i są odpowiedzą na agresywne manewry po drugiej stronie granicy - dodał.

- Dla nas bardzo ważne jest, żeby i potencjalni przeciwnicy, i wszyscy sojusznicy widzieli, że jesteśmy przygotowani do działań, i to na tym najwyższym stopniu komplikacji technicznej - powiedział szef rządu.

