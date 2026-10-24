Donald Tusk rozpoczyna wizytę w Wietnamie. Wrzucił nagranie. "Wedle rozkazu!"
Premier po wizycie w Indiach, rozpoczyna w sobotę drugą - w Wietnamie. W mediach społecznościowych opublikował nagranie ze spotkania z Polakiem, który mieszka w tym kraju.
- Kawał drogi musieliśmy pokonać, żeby się spotkać - mówi premier na nagraniu. - Mieszkam tutaj (...) przechodziłem tędy na piechotę - odpowiada mu spotkany mężczyzna.
- A jestem pana wielkim fanem. Od kiedy mam prawa wyborcze, głosuję. Proszę dać z siebie 200 procent w październiku - mówił dalej, nawiązując prawdopodobnie do wyborów parlamentarnych w 2027 roku.
- Wedle rozkazu! - odpowiedział mu Tusk.
Donald Tusk w Wietnamie - cele wizyty
- Polska liczy na zacieśnienie współpracy gospodarczej z Wietnamem, który może otworzyć naszym firmom dostęp do rynków Azji Południowo-Wschodniej - powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka. Dodał, że wizyta z udziałem polskich spółek ma ułatwić kontakty biznesowe.
- Tego typu wizyty sprawiają, że administracja tych państw jest dużo bardziej przyjaźnie nastawiona. Jak jest przyjaźnie nastawiona, to dużo łatwiej jest współpracować z poszczególnymi podmiotami gospodarczymi, które chcą wejść na ten rynek - mówił Szłapka na briefingu prasowym w sobotę.
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Pytany, czy relacje polsko-wietnamskie wejdą na poziom strategiczny, Szłapka odpowiedział, że "jeśli chodzi o gospodarkę, to tak". Rzecznik rządu ocenił również, że wizytę premiera w Indiach można nazwać sukcesem.
Wskazał m.in. na zapowiedź, że stan Karnataka ze stolicą w Bengaluru będzie dla polskich przedsiębiorców "bramą wjazdową" do Indii.
Główna część wizyty w Wietnamie zaplanowana jest na poniedziałek w Hanoi. Szef rządu złoży wieńce pod Pomnikiem Bohaterów i Męczenników oraz w Mauzoleum Ho Chi Minha, a następnie oficjalnie powita go premier Wietnamu Le Minh Hunga. Tusk spotka się także z prezydentem Wietnamu, sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Wietnamu To Lamem oraz z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Tran Thanh Manem.