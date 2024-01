Zatrzymanie posłów PiS, zmiany w TVP, "hańba" Kurskiego i skala "nadużyć" w państwowych spółkach

Premier Donald Tusk udzielił w piątek wieczorem pierwszego wywiadu od zaprzysiężenia jego rządu. Rozmawiali z nim Anita Werner, prowadząca "Fakty" TVN, a także dziennikarze innych największych stacji informacyjnych: Marek Czyż z TVP i Piotr Witwicki z Polsatu. W trakcie rozmowy z szefem rządu poruszono między innymi sprawę wygaśnięcia mandatów i zatrzymania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, toczących się zmian w mediach publicznych, praw kobiet oraz relacji z Ukrainą.

1. W trakcie godzinnego wywiadu Tusk odniósł się między innymi do sytuacji związanej z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem, wygaśnięcia ich manatów poselskich, zatrzymania przez policję i osadzenia w więzieniu.

- Państwo będzie działało zgodnie i z wyrokami sądów, i z przepisami. Mandaty Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, zgodnie z decyzją sądu, potwierdzoną decyzją marszałka Sejmu, wygasły. W związku z tym tu nie ma przestrzeni na negocjacje - zapewnił.

- Chyba nikt nie przypuszcza, że z mojego punktu widzenia jako premiera rządu to jest komfortowa sytuacja, że pan Wąsik i pan Kamiński znaleźli się w więzieniu - dodał.

Tusk: chyba nikt nie przypuszcza, że z mojego punktu widzenia, to komfortowa sytuacja, że Wąsik i Kamiński znaleźli się w więzieniu TVN24

2. Tusk poinformował, że w sprawie Kamińskiego i Wąsika w poniedziałek o godzinie 11. spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą.

- W momencie, kiedy ten kryzys związany ze stanowiskiem pana prezydenta Dudy, który broni panów (Macieja) Wąsika i (Mariusza) Kamińskiego, nabrał takiej temperatury już bardzo wysokiej, zwróciłem się do pana prezydenta z propozycją spotkania jak najszybszego - powiedział premier. - Ono się odbędzie w poniedziałek o godzinie 11. - przekazał.

Tusk: Zwróciłem się do prezydenta z propozycją spotkania. Ono się odbędzie w poniedziałek TVN24

3. Szef rządu odniósł się do zmian w prokuraturze - do tego, że - jak przekazał resort sprawiedliwości - od 12 stycznia, dotychczasowy Prokurator Krajowy Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku, co powoduje "niemożność sprawowania przez niego funkcji".

- Mam zaufanie nie tylko do instynktu prawnego, ale też do krystalicznej przyzwoitości prawnej pana Bodnara - stwierdził Tusk, komentując decyzję ministra sprawiedliwości w tej sprawie. Szef rządu odniósł się też do reakcji prezydenta Andrzeja Dudy, który napisał, że "minister Adam Bodnar próbuje usunąć Dariusza Barskiego ze stanowiska Prokuratora Krajowego, do czego nie ma żadnych samodzielnych kompetencji".

Szef rządu stwierdził, że "pan prezydent nadużywa, niestety, takich mocnych sformułowań".

Donald Tusk o odwołaniu Dariusza Barskiego z funkcji Prokuratora Krajowego TVN24

4. Tusk zapowiedział także, że "w najbliższych tygodniach Polska zobaczy skalę nadużyć finansowych, szczególnie w spółkach Skarbu Państwa"

- Włos na głowie się jeży - skomentował szef rządu.

Tusk: W najbliższych tygodniach przedstawimy skalę nadużyć finansowych. Włos na głowie się jeży TVN24

5. Premier odniósł się też do ewentualnej odpowiedzialności prawnej prezesa NBP Adama Glapińskiego

- Jest wiele powodów i dróg, które mogą doprowadzić do dojścia do odpowiedzialności prawnej prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego - stwierdził premier. Zapewnił, że nowa koalicja na pewno takie możliwości znajdzie.

Donald Tusk o odpowiedzialności prawnej Adama Glapińskiego TVN24

6. Tusk oceniał też sposób przeprowadzenia zmian w mediach publicznych

Porządkowanie w mediach publicznych postępuje bardzo efektywnie. To nie jest jakiś dramatyczny wyścig z czasem - powiedział premier Donald Tusk w wywiadzie. Zapewniał, że rząd będzie działał zgodnie z prawem, a "o legalności decyzji będzie rozstrzygał sąd, prawo i procedury". Był też pytany o Jacka Kurskiego. - On moim zdaniem i tak okrył się hańbą na resztę życia, większej kary nie będzie - powiedział.

Tusk: porządkowanie w mediach publicznych postępuje bardzo efektywnie TVN24

Tusk o Jacku Kurskim: okrył się hańbą na resztę życia, większej kary nie będzie TVN24

7. Premier poinformował także, że Koalicja Obywatelska złoży swój projekt, który daje prawo do bezpiecznej aborcji do 12. tygodnia. Zapewnił, że gotowe są też zmiany, które umożliwią dostęp, bez recepty, do tak zwanej tabletki "dzień po".

Tusk: Koalicja Obywatelska złoży swój projekt o legalnej aborcji do 12. tygodnia TVN24

8. Tusk podczas wywiadu mówił także o relacjach z Ukrainą

- W życiu nie pozwolę, żeby ktokolwiek w moim rządzie chciał budować swoją pozycję na jakimś takim antyukraińskim sentymencie. Bo w kwestii wojny i naszego zaangażowania, i całego świata Zachodu, na rzecz Ukrainy w konfrontacji z Rosją, tu nie może być żadnych wątpliwości. Każdy polski patriota musi bezwzględnie uznawać te racje. Ukraina w wojnie z Rosją potrzebuje naszej i całego świata, wolnego świata, pomocy. To nie jest slogan. Bo tak naprawdę, póki Ukraina walczy z Rosją, my jesteśmy względnie bezpieczni - stwierdził.

Donald Tusk: nie pozwolę, żeby ktokolwiek w moim rządzie chciał budować swoją pozycję na antyukraińskim sentymencie TVN24

9. Szef rządu odniósł się także do ewentualności przeprowadzenia wcześniejszych wyborów

Tusk został zapytany, czy "nie kuszą" go wcześniejsze wybory. - My i tak będziemy mieli wybory: samorządowe, europejskie, prezydenckie. Raptem w 15-16 miesięcy będziemy mieli trzy kolejne wybory w Polsce - odpowiedział.

- Gdyby wpadło do głowy prezydentowi Dudzie, czy PiS-owi, użyć jakichś metod takich nie do końca legalnych, których konsekwencją byłoby rozwiązanie parlamentu i rozpisanie wcześniejszych wyborów, to ja nie mam wątpliwości, że my byśmy te wybory wygrali. I to czytelniej niż 15 października - powiedział Tusk.

Tusk o ewentualnych wcześniejszych wyborach: nie mam wątpliwości, że my byśmy te wybory wygrali TVN24

Obejrzyj cały wywiad z Donaldem Tuskiem Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mjz//mrz