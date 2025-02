"Jasne przesłanie" Tuska. Seria rozmów z przywódcami, w tym z Zełenskim

Zełenski: Ukraina musi negocjować z pozycji siły

Sikorski spotkał się z Keithem Kelloggiem

Sikorski: wydaje się, że sprawą jest nie tylko przyszłość Ukrainy, ale też NATO

- Wydaje się, że sprawą na agendzie transatlantyckiej jest nie tylko przyszłość Ukrainy, ale także rekonfiguracja Sojuszu Północnoatlantyckiego. To są sprawy wagi najwyższej. Rozmawiałem o nich wczoraj w Paryżu w formule zainicjowanym przez Polskę w Warszawie w Łazienkach w zeszłym roku, w formacie "Weimar plus" - czyli Niemcy, Francja, Polska, ale plus Włochy, Hiszpania, wysoka przedstawiciel (UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa - red.), komisarz do spraw obrony plus Wielka Brytania - powiedział.