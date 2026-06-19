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Polska

Donald Tusk reaguje na decyzję Karola Nawrockiego

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Donald Tusk
Nawrocki: podjąłem decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego Zełenskiemu
Źródło wideo: x.com/@prezydentpl
Źródło zdj. gł.: Wiktor Dąbkowski/PAP
"Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników" - napisał Donald Tusk. Wcześniej Karol Nawrocki ogłosił decyzję w sprawie orderu Wołodymyra Zełenskiego.

"Zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej" - podkreślił premier.

Decyzja Nawrockiego w sprawie orderu Zełenskiego

Prezydent Nawrocki poinformował w piątek wieczorem, że wobec zgody prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych nazwy "Bohaterów UPA", po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego, podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha oświadczył, że w odpowiedzi na odebranie prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego on sam również zwróci Warszawie Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Sybiha określił decyzję prezydenta Nawrockiego strategicznym błędem, na którym zyska jedynie Rosja.

Nadawanie odznaczeń jest prerogatywą prezydenta. Nadaje on ordery z własnej inicjatywy lub na wniosek premiera oraz kapituł orderów. Prezydent może podjąć decyzję o pozbawieniu orderu na wniosek m.in. kapituły oraz z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii odpowiedniej kapituły. Może to zrobić w przypadku stwierdzenia, że "nadanie orderu lub odznaczenia nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd albo odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu lub odznaczenia". Decyzja prezydenta o odebraniu orderu zgodnie z konstytucją wymaga kontrasygnaty premiera.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Donald TuskKarol NawrockiWołodymyr Zełenski
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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