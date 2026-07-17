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Polska

Donald Tusk reaguje na decyzje w sprawie Wołynia. "Jesteśmy gotowi do poważnego dialogu"

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Donald Tusk
Dziennikarz Ukraina 24 Ołeh Biłecki o decyzji Wołodymyra Zełenskiego w sprawie Wołynia
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański
Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dziś dzielą - zadeklarował premier Donald Tusk, komentując zapowiedź Wołodymyra Zełenskiego w sprawie otwarcia ukraińskich archiwów dotyczących wydarzeń na Wołyniu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział w piątek otwarcie archiwów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczących "tragicznych wydarzeń XX wieku na Wołyniu" oraz zwiększenie liczby zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje.

Zapowiedź Zełenskiego skomentował w serwisie X premier Donald Tusk. Napisał, że przyjmuje słowa ukraińskiego prezydenta z "satysfakcją i nadzieją". Zaznaczył też, że relacje między naszymi państwami "muszą być oparte na wzajemnym szacunku i prawdzie".

"Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dziś dzielą" - dodał szef rządu.

Kosiniak-Kamysz: od początku stawialiśmy na dialog

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił z kolei, że "każda deklaracja przybliżająca do rozwiązania trudnych spraw między Polską i Ukrainą, zasługuje na uwagę". Wyraził też nadzieję, że zapowiedzi prezydenta Ukrainy "przerodzą się w konkrety".

"Od początku stawialiśmy na dialog i pamięć dla ofiar Rzezi Wołyńskiej. Dziś Polska i Ukraina mają wspólnego wroga - Rosję. To tam jest zagrożenie dla naszego porządku. Skłócenie naszych narodów leży w interesie Kremla" - czytamy we wpisie wicepremiera.

Spór o historię między Polską a Ukrainą

W ostatnich miesiącach doszło do napięć w relacjach polsko-ukraińskich w związku ze sporem o kwestie historyczne, w tym o upamiętnianie UPA i związanych z nią postaci. Spór wywołała podjęta pod koniec maja decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia Bohaterów UPA.

Decyzja ta spotkała się z krytyką w Polsce. Negatywnie ocenili ją m.in. premier Donald Tusk, szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, resort dyplomacji, a prezydent Karol Nawrocki 19 czerwca poinformował, że zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Dzień później Zełenski odesłał order do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

OGLĄDAJ: Rzeź wołyńska. Dlaczego tak bardzo dzieli Polskę i Ukrainę?
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Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Donald TuskWołodymyr ZełenskiUkraina
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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