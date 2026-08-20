Polska Donald Tusk reaguje na decyzję Karola Nawrockiego w sprawie "lex szarlatan". "Trudno w to uwierzyć" Kuba Koprzywa |

Nawrocki: ogłaszam własną inicjatywę legislacyjną przeciw szarlatanom Źródło wideo: Kancelaria prezydenta Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Nowak

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"Trudno w to uwierzyć, ale prezydent Karol Nawrocki zablokował ustawę chroniącą pacjentów przed oszustami, wyłudzeniami i groźnymi niesprawdzonymi terapiami. Zamiast po stronie chorych, stanął po stronie szarlatanów" - podsumował Donald Tusk we wpisie na portalu X.

Trudno w to uwierzyć, ale @NawrockiKn zablokował ustawę chroniącą pacjentów przed oszustami, wyłudzeniami i groźnymi niesprawdzonymi terapiami. Zamiast po stronie chorych, stanął po stronie szarlatanów. — Donald Tusk (@donaldtusk) August 20, 2026 Rozwiń

To reakcja na decyzję prezydenta w sprawie "lex szarlatan". Karol Nawrocki skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej.

Radosław Sikorski ostro o Nawrockim

Na decyzję Nawrockiego zareagował też wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. "Pan prezydent po stronie szarlatanów" - napisał. "Ciekawe, czy swoją rodzinę będzie leczył egzorcyzmami i salcesonem" - dodał uszczypliwie Sikorski, nawiązując do głośnej sprawy księdza Michała O. i relacji o egzorcyzmowaniu właśnie salcesonem.

Pan Prezydent po stronie szarlatanów.

Ciekawe czy swoją rodzinę będzie leczył egzorcyzmami i salcesonem. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) August 20, 2026 Rozwiń

Adrian Witczak po decyzji prezydenta w sprawie "lex szarlatan": to oznacza koniec ustawy

Decyzję prezydenta w rozmowie z reporterem TVN24 Radomirem Witem komentował z kolei poseł KO Adrian Witczak. - Dla mnie ta decyzja jest zupełnie niezrozumiała, bo dzisiaj prezydent, zamiast stanąć po stronie pacjentów, staje po stronie tych, którzy wykorzystują nadzieję pacjentów - ocenił.

Jak powiedział Witczak, "ta ustawa dawała konkretne rozwiązania". - Przede wszystkim ograniczała niebezpieczne praktyki, dawała możliwość szybkiej reakcji rzecznika praw pacjenta, jak również ograniczała dezinformację, która mogłaby dawać po prostu fałszywą nadzieję pacjentom - mówił. Zdaniem posła KO "prezydent otwiera drzwi przed szarlatanami".

Witczak powiedział, że "prezydent nie stoi po stronie pacjentów". - On chce blokować wszystkie inicjatywy rządu - stwierdził.

Witczak o decyzji prezydenta w sprawie "lex szarlatan": zupełnie niezrozumiała Źródło: TVN24

- Przesłanie tej ustawy do Trybunału oznacza jej koniec, dlatego nie wchodzi ona w życie. Trybunał działa, mam wrażenie, na zamówienie pana prezydenta, więc będziemy szukać innego rozwiązania, tak aby uchronić pacjentów przed nieuczciwymi praktykami - zapowiedział poseł Witczak.