Tusk reaguje na decyzję Trumpa

Donald Trump ogłosił, że USA wyślą do Polski dodatkowe pięć tysięcy żołnierzy

Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe pięć tysięcy żołnierzy - ogłosił w czwartek wieczorem czasu polskiego prezydent USA Donald Trump. Jak napisał, zrobił to ze względu na "sukces wyborczy" prezydenta Karola Nawrockiego" i "nasze relacje z nim". Szczegóły tej decyzji nie są jeszcze jasne. Wcześniej Pentagon informował o wstrzymaniu do naszego kraju rotacji 4 tysięcy żołnierzy.

Do ruchu Białego Domu odniósł się premier Donald Tusk. "Decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca obecności wojsk amerykańskich w Polsce to dobra wiadomość dla Polski i USA" - napisał szef rządu w serwisie X.

"Wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, prezydentowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA dziękuję za skuteczność i jedność działania" - podkreślił premier.

Reakcja polskich ministrów

Wcześniej do decyzji Donalda Trumpa odnieśli się szefowie polskiego MON i MSZ.

- Chcę podziękować prezydentowi Trumpowi za ogłoszenie, że rotacja, czyli obecność wojsk amerykańskich w Polsce, zostanie utrzymana mniej więcej na dotychczasowym poziomie - powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas szczytu ministrów spraw zagranicznych państw NATO w Szwecji.

Dziękował też "wszystkim, którzy się do tej decyzji przyczynili". Wymienił przy tym sekretarza stanu USA Marco Rubio, ambasadora USA przy NATO Matthew Whitakera, ambasadora USA w Polsce Toma Rose'a i "przyjaciół Polski w Kongresie". - W tej sprawie też na pewno kancelaria prezydenta wykonała to, co do niej należy - powiedział Sikorski.

Według ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza decyzja USA o wysłaniu do Polski pięciu tysięcy dodatkowych żołnierzy "potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem".

"Dobrze, że o sprawy fundamentalne dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny walczymy wspólnie. To obowiązek, który przeradza się w skuteczność" - napisał szef MON w mediach społecznościowych jeszcze w czwartek wieczorem.

"Nie byłoby tej decyzji, gdyby nie nasza ofensywa"

Wicepremier odniósł się do zapowiedzi Trumpa także w piątek rano w Sejmie. - Bardzo dobra wiadomość przekazana przez prezydenta Trumpa o 5 tysiącach żołnierzy amerykańskich kierowanych do Polski. Teraz trwa czas implementacji tej decyzji przez wojsko, przez tych, którzy będą to realizować, przez Pentagon i przez głównodowodzącego siłami amerykańskimi w Europie - powiedział w trakcie konferencji prasowej.

Jak mówił, "ta determinacja, którą wykazaliśmy się, dążąc do utrzymania i zwiększania obecności wojsk amerykańskich w Polsce i współdziałanie wszystkich ośrodków - prezydenta, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, rządu, ministerstwa obrony narodowej, ministerstwa spraw zagranicznych, premiera, służb dyplomatycznych - wojska sprawiła, że dzisiaj możemy powiedzieć, że z tej sytuacji wychodzimy do przodu".

- Nie byłoby tej decyzji, gdyby nie nasza ofensywa, nie byłoby tej decyzji, gdyby nie dobre relacje prezydenta Karola Nawrockiego, nie byłoby tej decyzji, gdyby nie oburzenie kongresmenów i senatorów amerykańskich - dodał szef MON.

"Interpretujemy decyzję prezydenta USA"

Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że teraz należy poczekać na przełożenie decyzji Donalda Trumpa na proces planistyczny. - Dowódcy amerykańscy, armia amerykańska, Pentagon potrzebuje czasu, żeby rozlokować na nowo siły w Europie. Polska na tym rozlokowaniu zyskuje - zapewnił, dodając że decyzje o tym, gdzie są rozmieszczone amerykańskie siły i jakie to będą siły, nie należą do Polski.

Minister zwrócił uwagę, że według informacji przekazanych przez dowództwo sił amerykańskich proces planistyczny rozmieszczenia sił USA w Europie zajmie "pewnie około od dwóch do czterech tygodni".

- Mamy wielki portfel zakupowy w Stanach Zjednoczonych. Oprócz F-35, przypomnę wielki zakup 96 śmigłowców Apache, z których pierwsze osiem sztuk jest w Polsce, za około 10 miliardów dolarów. Suma wszystkich zakupów, które dokonujemy to jest 63 miliardy - przypomniał szef MON.

Na pytanie, czy jest to element stałej obecności wojsk amerykańskich czy rotacji minister odparł: "interpretujemy decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa i robią to również ci, którzy ją wdrażają - czyli najpierw trzeba by zacząć od strony amerykańskiej, a ona przedstawi określone plany".

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska na tej decyzji "na pewno nic nie traci z tego co miała do tej pory". Wyraził też "głębokie przekonanie", że możemy na tym zyskać liczebnie lub stałą obecność wojsk amerykańskich.

- Proces planistyczny będzie przebiegał w dowództwie Wojsk Amerykańskich w Europie. Więc mamy moment, w którym na pewno idziemy do przodu - podkreślił szef MON. Według niego na decyzji amerykańskiej zyskamy "nie tylko liczbę żołnierzy, ale również zdolności operacyjne".

