Kto powinien zostać prezydentem? Donald Tusk: to jest oczywiste

- Proszę życzyć każdej partii, by jej liderzy współpracowali ze sobą tak dobrze, jak my to robimy - powiedział w TVN24 Donald Tusk o swoich relacjach z Rafałem Trzaskowskim. Jego zdaniem Trzaskowski powinien zostać prezydentem Polski.

- Proszę życzyć każdej partii, by jej liderzy współpracowali ze sobą tak dobrze, jak my to robimy - dodał, odnosząc się do domniemanych konfliktów w kierownictwie PO.