Zobowiązanie Tuska? "Cała opozycja powinna to powtarzać: tak, te wybory muszą być wygrane"

Dodał, że słowa Tuska to "zobowiązanie twardej półtorarocznej pracy, koordynacji działań opozycji i na końcu zwycięstwa". - Tak traktuję to zobowiązanie - mówił Schetyna.

Jego zdaniem "te wybory łatwiej będzie wygrać niż te sprzed trzech czy czterech lat". - Trzeba mieć na to dobry pomysł. Zaczyna się ostatnie okrążenie, słychać ostatni dzwonek. Trzeba mieć dobry pomysł na zwycięstwo. Tusk mówi: idziemy po zwycięstwo, daję gwarancję wygranej. Patrzę na to mobilizacyjne, przed spotkaniem w Radomiu, przed dużym początkiem ostatniego etapu - powiedział gość TVN24.

Giertych na prokuratora generalnego? Schetyna: to nie jest temat polityczny

Schetyna był też pytany, czy po ewentualnej wygranej opozycji w wyborach, mecenas Roman Giertych zostanie prokuratorem generalnym. Taką wizję przedstawił kilka dni temu marszałek Senatu Tomasz Grodzki. - To stary pomysł, który się pojawiał lata temu. Nie mam wrażenia, że to w ogóle temat polityczny - ocenił gość "Rozmowy Piaseckiego".

- Musimy mieć też pomysł na prokuraturę, jak ją zmienić. Pierwsze miesiące to będzie cała procedura przygotowywania ustaw, by zmienić to wszystko, co złego się stało - powiedział. Wskazywał, że "niezależna prokuratura to jest ten model, który zbudowaliśmy w 2009 roku".