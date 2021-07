Donald Tusk o Marianie Banasiu: należy go traktować jako politycznego świadka koronnego

Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej, odniósł się do sprawy prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia i działań, jakie wobec niego i jego rodziny podejmują instytucje państwa. Stwierdził, że należy go traktować jako "politycznego świadka koronnego, który chce zeznawać w sprawie mafii politycznej, której był uczestnikiem, a dzisiaj jest gotów z różnych powodów mówić prawdę na temat tego, co tam się dzieje". Odniósł się także do funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej, nieuznawanej przez TSUE i Sąd Najwyższy.