Donald Tusk premierem. Pierwszy polityk III Rzeczpospolitej, który po raz trzeci stanie na czele rządu

Donald Tusk będzie najdłużej dotąd urzędującym premierem III Rzeczpospolitej i pierwszym politykiem, który po raz trzeci obejmie tę funkcję. Jak wyglądała droga do władzy dzisiejszego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej? Co warto wiedzieć o Donaldzie Tusku?

Donald Tusk - działalność opozycyjna

Donald Tusk urodził się 22 kwietnia 1957 roku w Gdańsku. W tym mieście chodził do szkoły podstawowej i liceum, a w 1976 roku rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Cztery lata później uzyskał na nim stopień magistra, pisząc pracę związaną z Józefem Piłsudskim.

W 1983 roku założył miesięcznik "Przegląd Polityczny", w którym propagowano liberalizm gospodarczy i liberalną demokrację. Stał się tym samym jednym z liderów tzw. gdańskich liberałów, którzy wspierali Lecha Wałęsę . Niedługo później sformowali oni "Kongres Liberałów", a następnie, w 1990 roku, partię o nazwie Kongres Liberalno-Demokratyczny (KLD). Było to pierwsze proprzedsiębiorcze i proeuropejske ugrupowanie w kraju.

Powstanie Platformy Obywatelskiej

W latach 90. Tusk pełnił funkcję przewodniczącego KLD (1991-1994), z ramienia którego został posłem I kadencji Sejmu (1991-1993). W przedterminowych wyborach parlamentarnych w 1993 roku KLD nie przekroczyło 5 proc. progu wyborczego, w rezultacie czego Donald Tusk nie dostał się do parlamentu. W 1994 roku wraz z Tadeuszem Mazowieckim doprowadził do zjednoczenia KLD i Unii Demokratycznej, zostając przewodniczącym nowej partii: Unii Wolności (UW). W 1997 roku z powodzeniem kandydował do Senatu IV kadencji, zostając następnie wicemarszałkiem tej izby.